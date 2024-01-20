https://ria.ru/20240120/izdatel-1922483908.html
Издатель сборника с цитатами Путина обратился в его приемную за помощью
Издатель сборника с цитатами Путина обратился в его приемную за помощью - РИА Новости, 20.01.2024
Издатель сборника с цитатами Путина обратился в его приемную за помощью
Издатель сборника с избранными цитатами кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина, Константин Щурак, обратился в общественную... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T11:17
2024-01-20T11:17
2024-01-20T11:17
владимир путин
владимир машков
выборы президента рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918529895_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_3e3ec302d6745cd546fc1b6f4a0ba90d.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Издатель сборника с избранными цитатами кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина, Константин Щурак, обратился в общественную приемную кандидата за помощью, в том числе с целью расширения тиража, чтобы книга могла дойти и до бойцов СВО, об этом он рассказал журналистам по итогам общения с сопредседателем штаба, актером и режиссером Владимиром Машковым. В субботу сопредседатели штаба кандидата Путина приняли участие в работе общественной приемной и поговорили с гражданами, которые туда обратились. "Начиная с 2015 года мы издаем небольшой сборник, он называется "Владимир Путин. Цитаты и афоризмы". Все цитаты берутся из стенограмм официальных, никаких интернет-домыслов и прочего. Издается в маленьком, подарочном, удобном формате <...> Мы обращались по поводу совместного издания. Хотели бы, чтобы эта книга издалась большим тиражом, соответственно и цена дешевле будет", - рассказал Щурак. Он рассказал, что Машков посоветовал обратиться с этим вопросом к Минцифры. "Он обещал со своей стороны, если позволят его возможности, поспособствовать. Мы подарили ему экземпляр, он с удовольствием принял его", - отметил Щурак. По его словам, сборник общим объемом порядка 400 страниц издается небольшим тиражом в 1000-1500 экземпляров, его розничная цена - 750 рублей. "Я хотел бы, чтобы она и до бойцов СВО дошла. Она имеет карманный формат, читается легко и, в общем то, людям она нравится. Это самое главное", - добавил книгоиздатель. Щурак также рассказал, что сборник издается только на русском языке. "Пробовали переводить на английский, на китайский - теряется очень смысл. Живость теряется, которая есть в общении", - добавил книгоиздатель.
https://ria.ru/20231104/merch-1907393952.html
https://ria.ru/20230328/putin-1861364526.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918529895_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_bd94a1b0cdc4d9ccf393519bad804ff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, владимир машков, выборы президента рф, общество
Владимир Путин, Владимир Машков, Выборы президента РФ, Общество
Издатель сборника с цитатами Путина обратился в его приемную за помощью
Издатель сборника цитат Путина обратился за помощью в расширении тиража
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Издатель сборника с избранными цитатами кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина, Константин Щурак, обратился в общественную приемную кандидата за помощью, в том числе с целью расширения тиража, чтобы книга могла дойти и до бойцов СВО, об этом он рассказал журналистам по итогам общения с сопредседателем штаба, актером и режиссером Владимиром Машковым.
В субботу сопредседатели штаба кандидата Путина приняли участие в работе общественной приемной и поговорили с гражданами, которые туда обратились.
На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина
"Начиная с 2015 года мы издаем небольшой сборник, он называется "Владимир Путин. Цитаты и афоризмы". Все цитаты берутся из стенограмм официальных, никаких интернет-домыслов и прочего. Издается в маленьком, подарочном, удобном формате <...> Мы обращались по поводу совместного издания. Хотели бы, чтобы эта книга издалась большим тиражом, соответственно и цена дешевле будет", - рассказал Щурак.
Он рассказал, что Машков посоветовал обратиться с этим вопросом к Минцифры.
"Он обещал со своей стороны, если позволят его возможности, поспособствовать. Мы подарили ему экземпляр, он с удовольствием принял его", - отметил Щурак.
По его словам, сборник общим объемом порядка 400 страниц издается небольшим тиражом в 1000-1500 экземпляров, его розничная цена - 750 рублей.
"Я хотел бы, чтобы она и до бойцов СВО дошла. Она имеет карманный формат, читается легко и, в общем то, людям она нравится. Это самое главное", - добавил книгоиздатель.
Щурак также рассказал, что сборник издается только на русском языке.
"Пробовали переводить на английский, на китайский - теряется очень смысл. Живость теряется, которая есть в общении", - добавил книгоиздатель.
Работавший в ЦРУ специалист по России предупредил США цитатой Путина