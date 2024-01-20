https://ria.ru/20240120/izdatel-1922483908.html

Издатель сборника с цитатами Путина обратился в его приемную за помощью

Издатель сборника с цитатами Путина обратился в его приемную за помощью - РИА Новости, 20.01.2024

Издатель сборника с цитатами Путина обратился в его приемную за помощью

Издатель сборника с избранными цитатами кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина, Константин Щурак, обратился в общественную... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T11:17

2024-01-20T11:17

2024-01-20T11:17

владимир путин

владимир машков

выборы президента рф

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Издатель сборника с избранными цитатами кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина, Константин Щурак, обратился в общественную приемную кандидата за помощью, в том числе с целью расширения тиража, чтобы книга могла дойти и до бойцов СВО, об этом он рассказал журналистам по итогам общения с сопредседателем штаба, актером и режиссером Владимиром Машковым. В субботу сопредседатели штаба кандидата Путина приняли участие в работе общественной приемной и поговорили с гражданами, которые туда обратились. "Начиная с 2015 года мы издаем небольшой сборник, он называется "Владимир Путин. Цитаты и афоризмы". Все цитаты берутся из стенограмм официальных, никаких интернет-домыслов и прочего. Издается в маленьком, подарочном, удобном формате <...> Мы обращались по поводу совместного издания. Хотели бы, чтобы эта книга издалась большим тиражом, соответственно и цена дешевле будет", - рассказал Щурак. Он рассказал, что Машков посоветовал обратиться с этим вопросом к Минцифры. "Он обещал со своей стороны, если позволят его возможности, поспособствовать. Мы подарили ему экземпляр, он с удовольствием принял его", - отметил Щурак. По его словам, сборник общим объемом порядка 400 страниц издается небольшим тиражом в 1000-1500 экземпляров, его розничная цена - 750 рублей. "Я хотел бы, чтобы она и до бойцов СВО дошла. Она имеет карманный формат, читается легко и, в общем то, людям она нравится. Это самое главное", - добавил книгоиздатель. Щурак также рассказал, что сборник издается только на русском языке. "Пробовали переводить на английский, на китайский - теряется очень смысл. Живость теряется, которая есть в общении", - добавил книгоиздатель.

https://ria.ru/20231104/merch-1907393952.html

https://ria.ru/20230328/putin-1861364526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, владимир машков, выборы президента рф, общество