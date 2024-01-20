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Риттер объяснил, почему Запад откладывает поставки F-16 на Украину - РИА Новости, 20.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:06 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/istrebiteli-1922465327.html
Риттер объяснил, почему Запад откладывает поставки F-16 на Украину
Риттер объяснил, почему Запад откладывает поставки F-16 на Украину - РИА Новости, 20.01.2024
Риттер объяснил, почему Запад откладывает поставки F-16 на Украину
Западные страны откладывают и вряд ли передадут Киеву истребители F-16, так как не верят в успех Киева в противостоянии с Россией и не хотят потратить впустую... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T07:06
2024-01-20T07:06
специальная военная операция на украине
украина
скотт риттер
нато
в мире
f-16
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Западные страны откладывают и вряд ли передадут Киеву истребители F-16, так как не верят в успех Киева в противостоянии с Россией и не хотят потратить впустую военные ресурсы, заявил в интервью РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. Ранее датская газета Berlingske со ссылкой на министерство обороны страны сообщила, что отправка Данией первых истребителей F-16 Украине задерживается на срок до полугода. "Поставка F-16 на Украину едва ли станет сюрпризом для россиян, вряд ли они не смогут справиться с ними. Как раз наоборот. Уверен, у России уже есть решение для этого. Думаю, что и Запад знает, что Россия решит этот вопрос. Вот почему, на мой взгляд, Дания и Нидерланды недавно отложили поставку F-16 на шесть месяцев", – сказал Риттер. "Почему шесть месяцев? Потому что, на мой взгляд, если к этому времени война и не будет завершена, то ее исход будет окончательно понятен. А последняя вещь, которая нужна Западу, – предоставить F-16 и видеть, что их сбивают, как только эти истребители взлетают, или их взрывают прямо на аэродромах", – добавил отставной разведчик. Он усомнился, что необходимость борьбы с F-16 станет неожиданностью для российской армии, и напомнил, что подобные истребители используются уже около 40 лет. А страны Запада, по словам аналитика, не хотят "вновь "спустить" военной техники на десятки миллиардов долларов". Риттер добавил, что даже если Украина получит F-16, то в ограниченном количестве, которое не сможет изменить ситуацию на фронте. "Западные страны могут дать один-два истребителя, чтобы украинцы могли поднять их в воздух, сделать фотографии и заявить всем, что "у нас есть F-16". Но идея, что "стая" F-16 поможет украинцам сокрушить российскую армию, просто абсурдна", – заключил он. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы закрывают глаза на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240119/kassety-1921919768.html
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украина, скотт риттер, нато, в мире, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, Скотт Риттер, НАТО, В мире, F-16
Риттер объяснил, почему Запад откладывает поставки F-16 на Украину

Риттер: Запад откладывает поставки F-16 на Украину, не веря в успех Киева

CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022Истребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022
Истребитель F-16 . Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Западные страны откладывают и вряд ли передадут Киеву истребители F-16, так как не верят в успех Киева в противостоянии с Россией и не хотят потратить впустую военные ресурсы, заявил в интервью РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
Ранее датская газета Berlingske со ссылкой на министерство обороны страны сообщила, что отправка Данией первых истребителей F-16 Украине задерживается на срок до полугода.
"Поставка F-16 на Украину едва ли станет сюрпризом для россиян, вряд ли они не смогут справиться с ними. Как раз наоборот. Уверен, у России уже есть решение для этого. Думаю, что и Запад знает, что Россия решит этот вопрос. Вот почему, на мой взгляд, Дания и Нидерланды недавно отложили поставку F-16 на шесть месяцев", – сказал Риттер.
"Почему шесть месяцев? Потому что, на мой взгляд, если к этому времени война и не будет завершена, то ее исход будет окончательно понятен. А последняя вещь, которая нужна Западу, – предоставить F-16 и видеть, что их сбивают, как только эти истребители взлетают, или их взрывают прямо на аэродромах", – добавил отставной разведчик.
Он усомнился, что необходимость борьбы с F-16 станет неожиданностью для российской армии, и напомнил, что подобные истребители используются уже около 40 лет. А страны Запада, по словам аналитика, не хотят "вновь "спустить" военной техники на десятки миллиардов долларов". Риттер добавил, что даже если Украина получит F-16, то в ограниченном количестве, которое не сможет изменить ситуацию на фронте.
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"Западные страны могут дать один-два истребителя, чтобы украинцы могли поднять их в воздух, сделать фотографии и заявить всем, что "у нас есть F-16". Но идея, что "стая" F-16 поможет украинцам сокрушить российскую армию, просто абсурдна", – заключил он.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы закрывают глаза на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСкотт РиттерНАТОВ миреF-16
 
 
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