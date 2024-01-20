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Кандидат в президенты Индонезии заявил, что у его страны нет вечных друзей
Кандидат в президенты Индонезии заявил, что у его страны нет вечных друзей - РИА Новости, 20.01.2024
Кандидат в президенты Индонезии заявил, что у его страны нет вечных друзей
Министр обороны и лидирующий кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто заявил, что у Индонезии нет "вечных друзей" и "вечных врагов", что подталкивает... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T23:48
2024-01-20T23:48
2024-01-20T23:48
в мире
прабово субианто
индонезия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Министр обороны и лидирующий кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто заявил, что у Индонезии нет "вечных друзей" и "вечных врагов", что подталкивает страну к стремлению защитить собственное благополучие и независимость. По сообщению индонезийского агентства ANTARA, Субианто подчеркнул, что Индонезия должна "иметь возможность самостоятельно распоряжаться своим богатством". "Конкуренция между нациями жестока. Не думайте, что другие нации любят нас. Нет постоянных друзей и постоянных врагов, есть только постоянные интересы", - подчеркнул министр, добавив, что под постоянным интересом подразумевается желание государства всегда удовлетворять потребности своей собственной нации. По словам кандидата в президенты, "при правильном управлении" Индонезия может стать мировой продовольственной корзиной. Кроме того, у Индонезии существует большой потенциал для достижения энергетической самодостаточности за счет использования зеленой энергии. Выборы президента Индонезии пройдут 14 февраля 2024 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, прабово субианто, индонезия
В мире, Прабово Субианто, Индонезия
Кандидат в президенты Индонезии заявил, что у его страны нет вечных друзей
ANTARA: Индонезия должна сама распоряжаться своим богатством, заявил Субианто
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Министр обороны и лидирующий кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто заявил, что у Индонезии нет "вечных друзей" и "вечных врагов", что подталкивает страну к стремлению защитить собственное благополучие и независимость.
По сообщению индонезийского агентства ANTARA, Субианто подчеркнул, что Индонезия должна "иметь возможность самостоятельно распоряжаться своим богатством".
«
"Конкуренция между нациями жестока. Не думайте, что другие нации любят нас. Нет постоянных друзей и постоянных врагов, есть только постоянные интересы", - подчеркнул министр, добавив, что под постоянным интересом подразумевается желание государства всегда удовлетворять потребности своей собственной нации.
По словам кандидата в президенты, "при правильном управлении" Индонезия может стать мировой продовольственной корзиной. Кроме того, у Индонезии существует большой потенциал для достижения энергетической самодостаточности за счет использования зеленой энергии.
Выборы президента Индонезии пройдут 14 февраля 2024 года.
Министр обороны Индонезии призвал наращивать военную мощь