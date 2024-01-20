https://ria.ru/20240120/indoneziya-1922555083.html

Кандидат в президенты Индонезии заявил, что у его страны нет вечных друзей

Кандидат в президенты Индонезии заявил, что у его страны нет вечных друзей - РИА Новости, 20.01.2024

Кандидат в президенты Индонезии заявил, что у его страны нет вечных друзей

Министр обороны и лидирующий кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто заявил, что у Индонезии нет "вечных друзей" и "вечных врагов", что подталкивает... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T23:48

2024-01-20T23:48

2024-01-20T23:48

в мире

прабово субианто

индонезия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875909744_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_c538bbc12ca3763f780605e2619ce025.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Министр обороны и лидирующий кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто заявил, что у Индонезии нет "вечных друзей" и "вечных врагов", что подталкивает страну к стремлению защитить собственное благополучие и независимость. По сообщению индонезийского агентства ANTARA, Субианто подчеркнул, что Индонезия должна "иметь возможность самостоятельно распоряжаться своим богатством". "Конкуренция между нациями жестока. Не думайте, что другие нации любят нас. Нет постоянных друзей и постоянных врагов, есть только постоянные интересы", - подчеркнул министр, добавив, что под постоянным интересом подразумевается желание государства всегда удовлетворять потребности своей собственной нации. По словам кандидата в президенты, "при правильном управлении" Индонезия может стать мировой продовольственной корзиной. Кроме того, у Индонезии существует большой потенциал для достижения энергетической самодостаточности за счет использования зеленой энергии. Выборы президента Индонезии пройдут 14 февраля 2024 года.

https://ria.ru/20240110/mosch-1920495450.html

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, прабово субианто, индонезия