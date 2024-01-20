https://ria.ru/20240120/gorlovka-1922482599.html

В Горловке ранен мирный житель

В Горловке ранен мирный житель - РИА Новости, 20.01.2024

В Горловке ранен мирный житель

Мирный житель Горловки получил ранение из-за взрывоопасного предмета, выпущенного ВФУ, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T11:07

2024-01-20T11:07

2024-01-20T11:07

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Мирный житель Горловки получил ранение из-за взрывоопасного предмета, выпущенного ВФУ, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Сегодня по улице Остапенко ранение получил мирный горловчанин, наступившей на взрывоопасный предмет, выпущенный ВФУ", - написал Приходько. Ранее мэр сообщал, что три человека по улице Кирова и улице Пушкинская пострадали при обстреле украинскими войсками центра Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240120/obstrel-1922450617.html

https://ria.ru/20240119/obstrel-1922449187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, киров, донецк, иван приходько, стирол