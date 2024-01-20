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В Горловке ранен мирный житель - РИА Новости, 20.01.2024
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11:07 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/gorlovka-1922482599.html
В Горловке ранен мирный житель
В Горловке ранен мирный житель - РИА Новости, 20.01.2024
В Горловке ранен мирный житель
Мирный житель Горловки получил ранение из-за взрывоопасного предмета, выпущенного ВФУ, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T11:07
2024-01-20T11:07
в мире
горловка
киров
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иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Мирный житель Горловки получил ранение из-за взрывоопасного предмета, выпущенного ВФУ, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Сегодня по улице Остапенко ранение получил мирный горловчанин, наступившей на взрывоопасный предмет, выпущенный ВФУ", - написал Приходько. Ранее мэр сообщал, что три человека по улице Кирова и улице Пушкинская пострадали при обстреле украинскими войсками центра Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240120/obstrel-1922450617.html
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в мире, горловка, киров, донецк, иван приходько, стирол
В мире, Горловка, Киров, Донецк, Иван Приходько, Стирол
В Горловке ранен мирный житель

В Горловке из-за взрывоопасного предмета, выпущенного ВСУ, пострадал человек

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела жилого дома в Никитовском районе Горловки
Последствия обстрела жилого дома в Никитовском районе Горловки - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела жилого дома в Никитовском районе Горловки . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Мирный житель Горловки получил ранение из-за взрывоопасного предмета, выпущенного ВФУ, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Сегодня по улице Остапенко ранение получил мирный горловчанин, наступившей на взрывоопасный предмет, выпущенный ВФУ", - написал Приходько.
Горловка - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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00:23
Ранее мэр сообщал, что три человека по улице Кирова и улице Пушкинская пострадали при обстреле украинскими войсками центра Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаКировДонецкИван ПриходькоСтирол
 
 
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