https://ria.ru/20240120/gorlovka-1922469110.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 20.01.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив 13 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T08:13

2024-01-20T08:13

2024-01-20T08:13

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив 13 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров... 01.00 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров... 01.35 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато