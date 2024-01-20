https://ria.ru/20240120/gaz-1922511766.html
В Махачкале три женщины отравились угарным газом
В Махачкале три женщины отравились угарным газом - РИА Новости, 20.01.2024
В Махачкале три женщины отравились угарным газом
Три женщины отравились угарным газом в частном доме в Махачкале в результате утечки из газовой печи, сообщили в субботу в пресс-службе прокуратуры Дагестана. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T15:48
2024-01-20T15:48
2024-01-20T15:48
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 20 янв - РИА Новости. Три женщины отравились угарным газом в частном доме в Махачкале в результате утечки из газовой печи, сообщили в субботу в пресс-службе прокуратуры Дагестана. "По предварительным данным, 20 января 2024 года в частном доме по улице Мирзоева в городе Махачкале вследствие произошедшей утечки из газовой печи трое женщин отравились угарным газом. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Прокуратура республики по данному факту проводит проверку. Отмечается, что "в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования".
https://ria.ru/20240119/gibel-1922358794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала
В Махачкале три женщины отравились угарным газом
В Махачкале три женщины отравились угарным газом из-за утечки из печи