https://ria.ru/20240120/gaz-1922511766.html

В Махачкале три женщины отравились угарным газом

В Махачкале три женщины отравились угарным газом - РИА Новости, 20.01.2024

В Махачкале три женщины отравились угарным газом

Три женщины отравились угарным газом в частном доме в Махачкале в результате утечки из газовой печи, сообщили в субботу в пресс-службе прокуратуры Дагестана. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T15:48

2024-01-20T15:48

2024-01-20T15:48

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 20 янв - РИА Новости. Три женщины отравились угарным газом в частном доме в Махачкале в результате утечки из газовой печи, сообщили в субботу в пресс-службе прокуратуры Дагестана. "По предварительным данным, 20 января 2024 года в частном доме по улице Мирзоева в городе Махачкале вследствие произошедшей утечки из газовой печи трое женщин отравились угарным газом. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Прокуратура республики по данному факту проводит проверку. Отмечается, что "в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования".

https://ria.ru/20240119/gibel-1922358794.html

махачкала

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, махачкала