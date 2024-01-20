https://ria.ru/20240120/fury-1922492779.html

На границе Украины и Румынии восстановили движение фур

На границе Украины и Румынии восстановили движение фур - РИА Новости, 20.01.2024

На границе Украины и Румынии восстановили движение фур

Госпогранслужба Украины сообщила в субботу о полном восстановлении движения транспортных средств на украинско-румынской границе в контрольно-пропускном пункте... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T12:46

2024-01-20T12:46

2024-01-20T12:46

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила в субботу о полном восстановлении движения транспортных средств на украинско-румынской границе в контрольно-пропускном пункте "Порубное", расположенного в Черновицкой области. "Движение грузовиков в пункте пропуска "Порубное" полностью разблокировано. Оформление всех категорий транспортных средств, как на въезд, так и на выезд из Украины, осуществляется установленным порядком", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что для грузовичков продолжает действовать электронная очередь. Украинская Госпогранслужба 15 января сообщала, что румынские фермеры возобновили блокировку двух пунктов пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" с Украиной. Начиная с 18 января, они заблокировали еще и пункт "Халмеу - Дяково" в Закарпатской области. Уже 19 января КПП "Викову-де-Сус" был разблокирован, сообщали в ведомстве. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

https://ria.ru/20240116/granitsa-1921624588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, черновицкая область, закарпатская область, румыния