Фареры взяли курс на дискриминацию российских рыбаков, заявил посол Барбин
Посол Барбин: Фарерские острова взяли курс на дискриминацию российских рыбаков
Фарерские острова. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Москва не пожертвует интересами своих рыбаков ради сохранения соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
По словам дипломата, автономный регион Дании в последнее время взял курс на дискриминацию отечественных предприятий — в частности, введя ограничения на заход в порты для российских рыболовных судов. В ответ на это, указал собеседник агентства, Росрыболовство внесло предложение о введении запрета на ввоз морепродуктов с островов.
"Предлагаемые российские ответные меры не направлены на ухудшение двусторонних отношений в рамках соглашения в области рыболовства 1977 года, однако перспективы для сохранения масштабного взаимодействия в этой сфере, включая торговлю рыбной продукцией, заметно ухудшились. Сотрудничество с Фарерскими островами в сфере рыболовства может осуществляться только на основе взаимной выгоды. От этого зависит и дальнейшая судьба соглашения. Российская сторона не пойдет на односторонние уступки и не будет жертвовать интересами своих рыбаков", — отметил Барбин.
В соответствии с соглашением между Россией и Фарерскими островами, Москва предоставляет им квоту на вылов рыбы в Баренцевом море. В свою очередь, российская сторона получает такую же возможность в фарерских водах, а также право на перегрузку улова в их портах.
Договор между СССР и этой территорией о взаимных отношениях в области рыболовства подписали в 1977-м, его пересматривают каждый год. В конце прошлого года действие документа продлили на 2024-й.