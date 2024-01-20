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Фареры взяли курс на дискриминацию российских рыбаков, заявил посол Барбин - РИА Новости, 20.01.2024
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06:28 20.01.2024 (обновлено: 15:04 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/farery-1922463755.html
Фареры взяли курс на дискриминацию российских рыбаков, заявил посол Барбин
Фареры взяли курс на дискриминацию российских рыбаков, заявил посол Барбин - РИА Новости, 20.01.2024
Фареры взяли курс на дискриминацию российских рыбаков, заявил посол Барбин
Москва не пожертвует интересами своих рыбаков ради сохранения соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T06:28
2024-01-20T15:04
в мире
фарерские острова
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
владимир барбин
россия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Москва не пожертвует интересами своих рыбаков ради сохранения соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.По словам дипломата, автономный регион Дании в последнее время взял курс на дискриминацию отечественных предприятий — в частности, введя ограничения на заход в порты для российских рыболовных судов. В ответ на это, указал собеседник агентства, Росрыболовство внесло предложение о введении запрета на ввоз морепродуктов с островов."Предлагаемые российские ответные меры не направлены на ухудшение двусторонних отношений в рамках соглашения в области рыболовства 1977 года, однако перспективы для сохранения масштабного взаимодействия в этой сфере, включая торговлю рыбной продукцией, заметно ухудшились. Сотрудничество с Фарерскими островами в сфере рыболовства может осуществляться только на основе взаимной выгоды. От этого зависит и дальнейшая судьба соглашения. Российская сторона не пойдет на односторонние уступки и не будет жертвовать интересами своих рыбаков", — отметил Барбин.В соответствии с соглашением между Россией и Фарерскими островами, Москва предоставляет им квоту на вылов рыбы в Баренцевом море. В свою очередь, российская сторона получает такую же возможность в фарерских водах, а также право на перегрузку улова в их портах.Договор между СССР и этой территорией о взаимных отношениях в области рыболовства подписали в 1977-м, его пересматривают каждый год. В конце прошлого года действие документа продлили на 2024-й.
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в мире, фарерские острова, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), владимир барбин, россия
В мире, Фарерские острова, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Владимир Барбин, Россия
Фареры взяли курс на дискриминацию российских рыбаков, заявил посол Барбин

Посол Барбин: Фарерские острова взяли курс на дискриминацию российских рыбаков

© AFP 2024 / JONATHAN NACKSTRANDФарерские острова
Фарерские острова - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AFP 2024 / JONATHAN NACKSTRAND
Фарерские острова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Москва не пожертвует интересами своих рыбаков ради сохранения соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
По словам дипломата, автономный регион Дании в последнее время взял курс на дискриминацию отечественных предприятий — в частности, введя ограничения на заход в порты для российских рыболовных судов. В ответ на это, указал собеседник агентства, Росрыболовство внесло предложение о введении запрета на ввоз морепродуктов с островов.
"Предлагаемые российские ответные меры не направлены на ухудшение двусторонних отношений в рамках соглашения в области рыболовства 1977 года, однако перспективы для сохранения масштабного взаимодействия в этой сфере, включая торговлю рыбной продукцией, заметно ухудшились. Сотрудничество с Фарерскими островами в сфере рыболовства может осуществляться только на основе взаимной выгоды. От этого зависит и дальнейшая судьба соглашения. Российская сторона не пойдет на односторонние уступки и не будет жертвовать интересами своих рыбаков", — отметил Барбин.
В соответствии с соглашением между Россией и Фарерскими островами, Москва предоставляет им квоту на вылов рыбы в Баренцевом море. В свою очередь, российская сторона получает такую же возможность в фарерских водах, а также право на перегрузку улова в их портах.
Договор между СССР и этой территорией о взаимных отношениях в области рыболовства подписали в 1977-м, его пересматривают каждый год. В конце прошлого года действие документа продлили на 2024-й.
Деревня Гасадалур, Фарерские острова - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Фарерские острова хотят ограничить доступ в порты для российских судов
1 июня 2023, 15:18
 
В миреФарерские островаФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Владимир БарбинРоссия
 
 
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