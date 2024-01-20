https://ria.ru/20240120/farery-1922463755.html

Фареры взяли курс на дискриминацию российских рыбаков, заявил посол Барбин

Фареры взяли курс на дискриминацию российских рыбаков, заявил посол Барбин - РИА Новости, 20.01.2024

Фареры взяли курс на дискриминацию российских рыбаков, заявил посол Барбин

Москва не пожертвует интересами своих рыбаков ради сохранения соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T06:28

2024-01-20T06:28

2024-01-20T15:04

в мире

фарерские острова

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

владимир барбин

россия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Москва не пожертвует интересами своих рыбаков ради сохранения соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.По словам дипломата, автономный регион Дании в последнее время взял курс на дискриминацию отечественных предприятий — в частности, введя ограничения на заход в порты для российских рыболовных судов. В ответ на это, указал собеседник агентства, Росрыболовство внесло предложение о введении запрета на ввоз морепродуктов с островов."Предлагаемые российские ответные меры не направлены на ухудшение двусторонних отношений в рамках соглашения в области рыболовства 1977 года, однако перспективы для сохранения масштабного взаимодействия в этой сфере, включая торговлю рыбной продукцией, заметно ухудшились. Сотрудничество с Фарерскими островами в сфере рыболовства может осуществляться только на основе взаимной выгоды. От этого зависит и дальнейшая судьба соглашения. Российская сторона не пойдет на односторонние уступки и не будет жертвовать интересами своих рыбаков", — отметил Барбин.В соответствии с соглашением между Россией и Фарерскими островами, Москва предоставляет им квоту на вылов рыбы в Баренцевом море. В свою очередь, российская сторона получает такую же возможность в фарерских водах, а также право на перегрузку улова в их портах.Договор между СССР и этой территорией о взаимных отношениях в области рыболовства подписали в 1977-м, его пересматривают каждый год. В конце прошлого года действие документа продлили на 2024-й.

https://ria.ru/20230601/suda-1875559796.html

фарерские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, фарерские острова, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), владимир барбин, россия