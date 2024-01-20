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Новая эпоха. В США сделали шокирующее заявление о Китае
Новая эпоха. В США сделали шокирующее заявление о Китае - РИА Новости, 20.01.2024
Новая эпоха. В США сделали шокирующее заявление о Китае
Экономика Китая вступает в эпоху застоя, заявил американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман в статье для издания The New York... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T12:47
2024-01-20T12:47
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Экономика Китая вступает в эпоху застоя, заявил американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман в статье для издания The New York Times."Это не полномасштабный кризис, по крайней мере пока, но есть основания полагать, что Китай вступает в эпоху застоя и разочарования", — отметил эксперт.Кругман выразил мнение, что, несмотря на ожидание некоторыми аналитиками усиления экономического развития КНР после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ситуация оказалась противоположной: экономика страны показала неутешительные результаты во всех аспектах, исключая лишь рост ВВП, который составил 5,2 процента.По словам нобелевского лауреата, в Китае наблюдается дефляция, а также высокий уровень безработицы среди молодежи.На этой неделе газета South China Morning Post со ссылкой на исследователей сообщала, что численность населения КНР сократилась на 2,08 миллиона человек в 2023-м и продолжит уменьшаться в ближайшие годы.
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в мире, китай, политика
Новая эпоха. В США сделали шокирующее заявление о Китае
Нобелевский лауреат Кругман: Китай вступает в эпоху застоя
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Экономика Китая вступает в эпоху застоя, заявил американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман в статье для издания The New York Times
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"Это не полномасштабный кризис, по крайней мере пока, но есть основания полагать, что Китай вступает в эпоху застоя и разочарования", — отметил эксперт.
Кругман выразил мнение, что, несмотря на ожидание некоторыми аналитиками усиления экономического развития КНР после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ситуация оказалась противоположной: экономика страны показала неутешительные результаты во всех аспектах, исключая лишь рост ВВП, который составил 5,2 процента.
По словам нобелевского лауреата, в Китае наблюдается дефляция, а также высокий уровень безработицы среди молодежи.
На этой неделе газета South China Morning Post со ссылкой на исследователей сообщала, что численность населения КНР сократилась на 2,08 миллиона человек в 2023-м и продолжит уменьшаться в ближайшие годы.
СМИ сообщили о сокращении поставок электроэнергии в Китай