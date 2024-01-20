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Под Ульяновском ограничили движение грузовиков и автобусов на трассах
Под Ульяновском ограничили движение грузовиков и автобусов на трассах - РИА Новости, 20.01.2024
Под Ульяновском ограничили движение грузовиков и автобусов на трассах
Движение для большегрузов и автобусов ограничено на федеральных трассах в Ульяновской области из-за метели и сильного бокового ветра, сообщило региональное... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T17:23
2024-01-20T17:23
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САМАРА, 20 янв - РИА Новости. Движение для большегрузов и автобусов ограничено на федеральных трассах в Ульяновской области из-за метели и сильного бокового ветра, сообщило региональное правительство. "ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" информирует, что с 16.00 мск 20 января 2024 года вводится временное ограничение движения междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств на участках автомобильных дорог федерального значения. Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный боковой ветер, низовая метель, ограниченная видимость)", - говорится в сообщении правительства региона. Ограничение ввели на участках трассы Р-241 "Казань - Буинск - Ульяновск" - со 136-го километра по 180-й километр, на подъезде к Самаре - со 180-го километра по 326-й километр, а также на двухкилометровом участке на подъезде к Ульяновску. Движение грузовиков и автобусов также ограничили на федеральных дорогах Р-178 "Саранск – Сурское – Ульяновск" - с 97-го километра по 220-й километр, А-151 "Цивильск – Ульяновск" - со 136-го километра по 199-й километр, а также на подъезде к Ульяновску от дороги М-5 "Урал" со 199-го километра по 295-й километр. Ограничения сохранятся до наступления благоприятных погодных условий.
https://ria.ru/20240120/sochi-1922507727.html
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происшествия, авто, ульяновск, ульяновская область, буинск
Происшествия, Авто, Ульяновск, Ульяновская область, Буинск
Под Ульяновском ограничили движение грузовиков и автобусов на трассах
Под Ульяновском из-за метели ограничили движение грузовиков и автобусов