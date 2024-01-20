https://ria.ru/20240120/dvizhenie-1922524318.html

Под Ульяновском ограничили движение грузовиков и автобусов на трассах

Под Ульяновском ограничили движение грузовиков и автобусов на трассах - РИА Новости, 20.01.2024

Под Ульяновском ограничили движение грузовиков и автобусов на трассах

Движение для большегрузов и автобусов ограничено на федеральных трассах в Ульяновской области из-за метели и сильного бокового ветра, сообщило региональное... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T17:23

2024-01-20T17:23

2024-01-20T17:23

происшествия

авто

ульяновск

ульяновская область

буинск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921845148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_043ade174d58895285fbb91f09b1ace0.jpg

САМАРА, 20 янв - РИА Новости. Движение для большегрузов и автобусов ограничено на федеральных трассах в Ульяновской области из-за метели и сильного бокового ветра, сообщило региональное правительство. "ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" информирует, что с 16.00 мск 20 января 2024 года вводится временное ограничение движения междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств на участках автомобильных дорог федерального значения. Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный боковой ветер, низовая метель, ограниченная видимость)", - говорится в сообщении правительства региона. Ограничение ввели на участках трассы Р-241 "Казань - Буинск - Ульяновск" - со 136-го километра по 180-й километр, на подъезде к Самаре - со 180-го километра по 326-й километр, а также на двухкилометровом участке на подъезде к Ульяновску. Движение грузовиков и автобусов также ограничили на федеральных дорогах Р-178 "Саранск – Сурское – Ульяновск" - с 97-го километра по 220-й километр, А-151 "Цивильск – Ульяновск" - со 136-го километра по 199-й километр, а также на подъезде к Ульяновску от дороги М-5 "Урал" со 199-го километра по 295-й километр. Ограничения сохранятся до наступления благоприятных погодных условий.

https://ria.ru/20240120/sochi-1922507727.html

https://ria.ru/20240115/sakhalin-1921341517.html

ульяновск

ульяновская область

буинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, ульяновск, ульяновская область, буинск