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Число погибших в ДТП в Саратовской области возросло до трех - РИА Новости, 20.01.2024
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22:16 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/dtp-1922550962.html
Число погибших в ДТП в Саратовской области возросло до трех
Число погибших в ДТП в Саратовской области возросло до трех - РИА Новости, 20.01.2024
Число погибших в ДТП в Саратовской области возросло до трех
Число погибших в результате столкновения двух грузовых автомобилей и минивэна в Саратовской области увеличилось до трех человек, сообщили в региональном... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T22:16
2024-01-20T22:16
происшествия
саратовская область
авто
энгельс
казахстан
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости. Число погибших в результате столкновения двух грузовых автомобилей и минивэна в Саратовской области увеличилось до трех человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД в телеграм-канале ведомства. Ранее в правительстве области сообщили, что в 19.33 (18.33 мск) в Федоровском районе вблизи села Мунино столкнулись фура, минивэн Hyundai и грузовая "Газель", в результате, по предварительным данным, погибли два человека и восемь пострадали. "Водитель минивэна скончался. Всего трое погибших", - сказали журналистам в пресс-службе управления. В ведомстве уточнили, что, помимо водителя, погибли два его пассажира, а еще шесть пассажиров получили травмы. Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ДТП произошло на трассе А-298 Энгельс - граница с Казахстаном, в результате автоаварии "погибли и пострадали граждане иностранного государства". Уточняется, что пострадавшие госпитализированы. "По данному факту правоохранительные органы проводят процессуальную проверку. Ее ход и результаты прокуратура района взяла на контроль", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240120/dtp-1922464807.html
саратовская область
энгельс
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происшествия, саратовская область, авто, энгельс, казахстан, гибдд мвд рф, hyundai creta
Происшествия, Саратовская область, Авто, Энгельс, Казахстан, ГИБДД МВД РФ, Hyundai Creta
Число погибших в ДТП в Саратовской области возросло до трех

Число жертв столкновения грузовиков и минивэна под Саратовом возросло до трех

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости. Число погибших в результате столкновения двух грузовых автомобилей и минивэна в Саратовской области увеличилось до трех человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД в телеграм-канале ведомства.
Ранее в правительстве области сообщили, что в 19.33 (18.33 мск) в Федоровском районе вблизи села Мунино столкнулись фура, минивэн Hyundai и грузовая "Газель", в результате, по предварительным данным, погибли два человека и восемь пострадали.
«
"Водитель минивэна скончался. Всего трое погибших", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
В ведомстве уточнили, что, помимо водителя, погибли два его пассажира, а еще шесть пассажиров получили травмы.
Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ДТП произошло на трассе А-298 Энгельс - граница с Казахстаном, в результате автоаварии "погибли и пострадали граждане иностранного государства". Уточняется, что пострадавшие госпитализированы.
«
"По данному факту правоохранительные органы проводят процессуальную проверку. Ее ход и результаты прокуратура района взяла на контроль", - говорится в сообщении.
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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ПроисшествияСаратовская областьАвтоЭнгельсКазахстанГИБДД МВД РФHyundai Creta
 
 
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