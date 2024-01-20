https://ria.ru/20240120/dtp-1922550962.html

Число погибших в ДТП в Саратовской области возросло до трех

Число погибших в ДТП в Саратовской области возросло до трех - РИА Новости, 20.01.2024

Число погибших в ДТП в Саратовской области возросло до трех

Число погибших в результате столкновения двух грузовых автомобилей и минивэна в Саратовской области увеличилось до трех человек, сообщили в региональном... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T22:16

2024-01-20T22:16

2024-01-20T22:16

происшествия

саратовская область

авто

энгельс

казахстан

гибдд мвд рф

hyundai creta

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САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости. Число погибших в результате столкновения двух грузовых автомобилей и минивэна в Саратовской области увеличилось до трех человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД в телеграм-канале ведомства. Ранее в правительстве области сообщили, что в 19.33 (18.33 мск) в Федоровском районе вблизи села Мунино столкнулись фура, минивэн Hyundai и грузовая "Газель", в результате, по предварительным данным, погибли два человека и восемь пострадали. "Водитель минивэна скончался. Всего трое погибших", - сказали журналистам в пресс-службе управления. В ведомстве уточнили, что, помимо водителя, погибли два его пассажира, а еще шесть пассажиров получили травмы. Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ДТП произошло на трассе А-298 Энгельс - граница с Казахстаном, в результате автоаварии "погибли и пострадали граждане иностранного государства". Уточняется, что пострадавшие госпитализированы. "По данному факту правоохранительные органы проводят процессуальную проверку. Ее ход и результаты прокуратура района взяла на контроль", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240120/dtp-1922464807.html

саратовская область

энгельс

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратовская область, авто, энгельс, казахстан, гибдд мвд рф, hyundai creta