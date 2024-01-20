https://ria.ru/20240120/dtp-1922550962.html
Число погибших в ДТП в Саратовской области возросло до трех
Число погибших в ДТП в Саратовской области возросло до трех - РИА Новости, 20.01.2024
Число погибших в ДТП в Саратовской области возросло до трех
Число погибших в результате столкновения двух грузовых автомобилей и минивэна в Саратовской области увеличилось до трех человек, сообщили в региональном... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T22:16
2024-01-20T22:16
2024-01-20T22:16
происшествия
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САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости. Число погибших в результате столкновения двух грузовых автомобилей и минивэна в Саратовской области увеличилось до трех человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД в телеграм-канале ведомства. Ранее в правительстве области сообщили, что в 19.33 (18.33 мск) в Федоровском районе вблизи села Мунино столкнулись фура, минивэн Hyundai и грузовая "Газель", в результате, по предварительным данным, погибли два человека и восемь пострадали. "Водитель минивэна скончался. Всего трое погибших", - сказали журналистам в пресс-службе управления. В ведомстве уточнили, что, помимо водителя, погибли два его пассажира, а еще шесть пассажиров получили травмы. Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ДТП произошло на трассе А-298 Энгельс - граница с Казахстаном, в результате автоаварии "погибли и пострадали граждане иностранного государства". Уточняется, что пострадавшие госпитализированы. "По данному факту правоохранительные органы проводят процессуальную проверку. Ее ход и результаты прокуратура района взяла на контроль", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240120/dtp-1922464807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, авто, энгельс, казахстан, гибдд мвд рф, hyundai creta
Происшествия, Саратовская область, Авто, Энгельс, Казахстан, ГИБДД МВД РФ, Hyundai Creta
Число погибших в ДТП в Саратовской области возросло до трех
Число жертв столкновения грузовиков и минивэна под Саратовом возросло до трех