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На внутренней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей
На внутренней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 20.01.2024
На внутренней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей
Движение затруднено на внутренней стороне 69-го километра МКАД из-за ДТП с несколькими автомобилями, информация о пострадавших уточняется, сообщили в... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T08:25
2024-01-20T08:25
2024-01-20T08:25
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Движение затруднено на внутренней стороне 69-го километра МКАД из-за ДТП с несколькими автомобилями, информация о пострадавших уточняется, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внутренней стороне 69-го километра МКАД (после развязки с Волоколамским шоссе) столкнулись несколько автомобилей... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На внутренней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей
На внутренней стороне МКАД столкнулись несколько авто, движение затруднено