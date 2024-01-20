https://ria.ru/20240120/dtp-1922469586.html

На внутренней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей

На внутренней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 20.01.2024

На внутренней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей

Движение затруднено на внутренней стороне 69-го километра МКАД из-за ДТП с несколькими автомобилями, информация о пострадавших уточняется, сообщили в... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T08:25

2024-01-20T08:25

2024-01-20T08:25

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Движение затруднено на внутренней стороне 69-го километра МКАД из-за ДТП с несколькими автомобилями, информация о пострадавших уточняется, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внутренней стороне 69-го километра МКАД (после развязки с Волоколамским шоссе) столкнулись несколько автомобилей... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении.

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, москва