https://ria.ru/20240120/dtp-1922464807.html

На Камчатке в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека

На Камчатке в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека - РИА Новости, 20.01.2024

На Камчатке в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека

Три человека пострадали в ДТП легкового автомобиля с автобусом на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T06:58

2024-01-20T06:58

2024-01-20T07:39

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 янв – РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП легкового автомобиля с автобусом на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю. "На 21-ом километре трассы Петропавловск - Камчатский - Мильково 60-летняя гражданка, управляя автомобилем "Тойота Раш", не справилась с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с микроавтобусом "Форд Транзит" под управлением 42-летнего гражданина. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля "Тойота Раш" и два пассажира "Форд Транзит", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают сотрудники ГИБДД, информация уточняется. По факту происшествия проводится проверка.

https://ria.ru/20240119/dtp-1922366897.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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Максим Горбачев

происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский