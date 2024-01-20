https://ria.ru/20240120/dtp-1922464807.html
На Камчатке в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека
На Камчатке в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека - РИА Новости, 20.01.2024
На Камчатке в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека
Три человека пострадали в ДТП легкового автомобиля с автобусом на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T06:58
2024-01-20T06:58
2024-01-20T07:39
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 янв – РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП легкового автомобиля с автобусом на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю. "На 21-ом километре трассы Петропавловск - Камчатский - Мильково 60-летняя гражданка, управляя автомобилем "Тойота Раш", не справилась с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с микроавтобусом "Форд Транзит" под управлением 42-летнего гражданина. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля "Тойота Раш" и два пассажира "Форд Транзит", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают сотрудники ГИБДД, информация уточняется. По факту происшествия проводится проверка.
https://ria.ru/20240119/dtp-1922366897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский
На Камчатке в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека
Три человека пострадали в ДТП легкового автомобиля с автобусом на Камчатке