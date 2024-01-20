https://ria.ru/20240120/drony-1922456588.html

"Поотрывало руки". На Украине назвали пугающий факт о беспилотниках для ВСУ

"Поотрывало руки". На Украине назвали пугающий факт о беспилотниках для ВСУ - РИА Новости, 20.01.2024

"Поотрывало руки". На Украине назвали пугающий факт о беспилотниках для ВСУ

Украинцы получают серьезные ранения и погибают при кустарном производстве снарядов для дронов, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T02:40

2024-01-20T02:40

2024-01-20T02:46

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украинцы получают серьезные ранения и погибают при кустарном производстве снарядов для дронов, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в беседе с журналисткой Натальей Мосийчук."Хлопцы и девчата вручную это скручивают, им отрывает руки, они гибнут. <...> Пацанам на прошлой неделе поотрывало руки, потому что нет штатных боеприпасов, и они на эти FPV-дроны или на "Мавики", или на "Бомберы" скручивают эти ВОГи", — пожаловалась Берлинская.По ее словам, государство сейчас обеспечивает армию штатными боеприпасами в пределах "социологической погрешности".Ранее глава украинской компании по производству беспилотников Athlon Avia Артем Вьюнник рассказал, что Киев наплевательски и недальновидно относится к процессу изготовления дронов.

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