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"Поотрывало руки". На Украине назвали пугающий факт о беспилотниках для ВСУ
"Поотрывало руки". На Украине назвали пугающий факт о беспилотниках для ВСУ - РИА Новости, 20.01.2024
"Поотрывало руки". На Украине назвали пугающий факт о беспилотниках для ВСУ
Украинцы получают серьезные ранения и погибают при кустарном производстве снарядов для дронов, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T02:40
2024-01-20T02:40
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украинцы получают серьезные ранения и погибают при кустарном производстве снарядов для дронов, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в беседе с журналисткой Натальей Мосийчук."Хлопцы и девчата вручную это скручивают, им отрывает руки, они гибнут. <...> Пацанам на прошлой неделе поотрывало руки, потому что нет штатных боеприпасов, и они на эти FPV-дроны или на "Мавики", или на "Бомберы" скручивают эти ВОГи", — пожаловалась Берлинская.По ее словам, государство сейчас обеспечивает армию штатными боеприпасами в пределах "социологической погрешности".Ранее глава украинской компании по производству беспилотников Athlon Avia Артем Вьюнник рассказал, что Киев наплевательски и недальновидно относится к процессу изготовления дронов.
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
"Поотрывало руки". На Украине назвали пугающий факт о беспилотниках для ВСУ
Эксперт аэроразведки Берлинская: украинцам отрывает руки при производстве дронов
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Украинцы получают серьезные ранения и погибают при кустарном производстве снарядов для дронов, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в беседе
с журналисткой Натальей Мосийчук.
"Хлопцы и девчата вручную это скручивают, им отрывает руки, они гибнут. <...> Пацанам на прошлой неделе поотрывало руки, потому что нет штатных боеприпасов, и они на эти FPV-дроны или на "Мавики", или на "Бомберы" скручивают эти ВОГи", — пожаловалась Берлинская.
По ее словам, государство сейчас обеспечивает армию штатными боеприпасами в пределах "социологической погрешности".
Ранее глава украинской компании по производству беспилотников Athlon Avia Артем Вьюнник рассказал, что Киев наплевательски и недальновидно относится к процессу изготовления дронов.
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