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"Поотрывало руки". На Украине назвали пугающий факт о беспилотниках для ВСУ - РИА Новости, 20.01.2024
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02:40 20.01.2024 (обновлено: 02:46 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/drony-1922456588.html
"Поотрывало руки". На Украине назвали пугающий факт о беспилотниках для ВСУ
"Поотрывало руки". На Украине назвали пугающий факт о беспилотниках для ВСУ - РИА Новости, 20.01.2024
"Поотрывало руки". На Украине назвали пугающий факт о беспилотниках для ВСУ
Украинцы получают серьезные ранения и погибают при кустарном производстве снарядов для дронов, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T02:40
2024-01-20T02:46
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украинцы получают серьезные ранения и погибают при кустарном производстве снарядов для дронов, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в беседе с журналисткой Натальей Мосийчук."Хлопцы и девчата вручную это скручивают, им отрывает руки, они гибнут. &lt;...&gt; Пацанам на прошлой неделе поотрывало руки, потому что нет штатных боеприпасов, и они на эти FPV-дроны или на "Мавики", или на "Бомберы" скручивают эти ВОГи", — пожаловалась Берлинская.По ее словам, государство сейчас обеспечивает армию штатными боеприпасами в пределах "социологической погрешности".Ранее глава украинской компании по производству беспилотников Athlon Avia Артем Вьюнник рассказал, что Киев наплевательски и недальновидно относится к процессу изготовления дронов.
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
"Поотрывало руки". На Украине назвали пугающий факт о беспилотниках для ВСУ

Эксперт аэроразведки Берлинская: украинцам отрывает руки при производстве дронов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украинцы получают серьезные ранения и погибают при кустарном производстве снарядов для дронов, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в беседе с журналисткой Натальей Мосийчук.
"Хлопцы и девчата вручную это скручивают, им отрывает руки, они гибнут. <...> Пацанам на прошлой неделе поотрывало руки, потому что нет штатных боеприпасов, и они на эти FPV-дроны или на "Мавики", или на "Бомберы" скручивают эти ВОГи", — пожаловалась Берлинская.
По ее словам, государство сейчас обеспечивает армию штатными боеприпасами в пределах "социологической погрешности".
Ранее глава украинской компании по производству беспилотников Athlon Avia Артем Вьюнник рассказал, что Киев наплевательски и недальновидно относится к процессу изготовления дронов.
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