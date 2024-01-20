https://ria.ru/20240120/dron-1922538381.html

Украинский дрон атаковал еще одно белгородское село

Украинский дрон атаковал еще одно белгородское село - РИА Новости, 20.01.2024

Украинский дрон атаковал еще одно белгородское село

Украинские военные сбросили осколочный боеприпас с беспилотника в селе Колотиловка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T19:32

2024-01-20T19:32

2024-01-20T20:55

специальная военная операция на украине

украина

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Украинские военные сбросили осколочный боеприпас с беспилотника в селе Колотиловка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, пострадавших при сбросе осколочного снаряда нет. Повреждения получил инфраструктурный объект связи.Село Колотиловка расположено в полукилометре от государственной границы России и Украины. Краснояружский район находится рядом с Сумской областью.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня они также атаковали при помощи дрона-камикадзе село Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе Белгородской области. Как уточнял Гладков, обошлось без пострадавших, повреждения получила линия газоснабжения.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины