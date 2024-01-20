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Украинский дрон атаковал еще одно белгородское село - РИА Новости, 20.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 20.01.2024 (обновлено: 20:55 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/dron-1922538381.html
Украинский дрон атаковал еще одно белгородское село
Украинский дрон атаковал еще одно белгородское село - РИА Новости, 20.01.2024
Украинский дрон атаковал еще одно белгородское село
Украинские военные сбросили осколочный боеприпас с беспилотника в селе Колотиловка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T19:32
2024-01-20T20:55
специальная военная операция на украине
украина
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Украинские военные сбросили осколочный боеприпас с беспилотника в селе Колотиловка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.&quot;Село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, пострадавших при сбросе осколочного снаряда нет. Повреждения получил инфраструктурный объект связи.Село Колотиловка расположено в полукилометре от государственной границы России и Украины. Краснояружский район находится рядом с Сумской областью.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня они также атаковали при помощи дрона-камикадзе село Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе Белгородской области. Как уточнял Гладков, обошлось без пострадавших, повреждения получила линия газоснабжения.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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украина, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинский дрон атаковал еще одно белгородское село

Гладков: дрон ВСУ атаковал белгородское село Колотиловка, поврежден объект связи

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Украинские военные сбросили осколочный боеприпас с беспилотника в селе Колотиловка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«

"Село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе", — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавших при сбросе осколочного снаряда нет. Повреждения получил инфраструктурный объект связи.
Село Колотиловка расположено в полукилометре от государственной границы России и Украины. Краснояружский район находится рядом с Сумской областью.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня они также атаковали при помощи дрона-камикадзе село Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе Белгородской области. Как уточнял Гладков, обошлось без пострадавших, повреждения получила линия газоснабжения.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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