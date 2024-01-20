Украинский дрон атаковал еще одно белгородское село
Гладков: дрон ВСУ атаковал белгородское село Колотиловка, поврежден объект связи
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Украинские военные сбросили осколочный боеприпас с беспилотника в селе Колотиловка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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"Село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе", — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, пострадавших при сбросе осколочного снаряда нет. Повреждения получил инфраструктурный объект связи.
Село Колотиловка расположено в полукилометре от государственной границы России и Украины. Краснояружский район находится рядом с Сумской областью.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня они также атаковали при помощи дрона-камикадзе село Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе Белгородской области. Как уточнял Гладков, обошлось без пострадавших, повреждения получила линия газоснабжения.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.