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Американский беспилотник упал возле авиабазы в Ираке - РИА Новости, 20.01.2024
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00:13 20.01.2024 (обновлено: 00:18 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/dron-1922450128.html
Американский беспилотник упал возле авиабазы в Ираке
Американский беспилотник упал возле авиабазы в Ираке - РИА Новости, 20.01.2024
Американский беспилотник упал возле авиабазы в Ираке
Американский беспилотник упал возле авиабазы "Балад" в Ираке, иракские правоохранители подобрали дрон, инцидент расследуется, сообщили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T00:13
2024-01-20T00:18
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Американский беспилотник упал возле авиабазы "Балад" в Ираке, иракские правоохранители подобрали дрон, инцидент расследуется, сообщили РИА Новости в Пентагоне."В 19.20 (по местному времени) американский беспилотный летательный аппарат упал недалеко от авиабазы "Балад" в Ираке", - сообщили в ведомстве.Как отмечается, иракские правоохранители подобрали дрон."Сообщений о пострадавших не поступало", - сказали там же, отметив, что ведется расследование инцидента.
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в мире, ирак, министерство обороны сша
В мире, Ирак, Министерство обороны США
Американский беспилотник упал возле авиабазы в Ираке

Американский беспилотник упал возле авиабазы "Балад" в Ираке

© AP Photo / Khalid MohammedАвиабаза "Балад"
Авиабаза Балад - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Khalid Mohammed
Авиабаза "Балад". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Американский беспилотник упал возле авиабазы "Балад" в Ираке, иракские правоохранители подобрали дрон, инцидент расследуется, сообщили РИА Новости в Пентагоне.
«
"В 19.20 (по местному времени) американский беспилотный летательный аппарат упал недалеко от авиабазы "Балад" в Ираке", - сообщили в ведомстве.
Как отмечается, иракские правоохранители подобрали дрон.
"Сообщений о пострадавших не поступало", - сказали там же, отметив, что ведется расследование инцидента.
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