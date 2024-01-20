https://ria.ru/20240120/dron-1922450128.html
Американский беспилотник упал возле авиабазы в Ираке
Американский беспилотник упал возле авиабазы в Ираке - РИА Новости, 20.01.2024
Американский беспилотник упал возле авиабазы в Ираке
Американский беспилотник упал возле авиабазы "Балад" в Ираке, иракские правоохранители подобрали дрон, инцидент расследуется, сообщили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T00:13
2024-01-20T00:13
2024-01-20T00:18
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Американский беспилотник упал возле авиабазы "Балад" в Ираке, иракские правоохранители подобрали дрон, инцидент расследуется, сообщили РИА Новости в Пентагоне."В 19.20 (по местному времени) американский беспилотный летательный аппарат упал недалеко от авиабазы "Балад" в Ираке", - сообщили в ведомстве.Как отмечается, иракские правоохранители подобрали дрон."Сообщений о пострадавших не поступало", - сказали там же, отметив, что ведется расследование инцидента.
https://ria.ru/20240118/irak-1922030739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, министерство обороны сша
В мире, Ирак, Министерство обороны США
Американский беспилотник упал возле авиабазы в Ираке
Американский беспилотник упал возле авиабазы "Балад" в Ираке
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Американский беспилотник упал возле авиабазы "Балад" в Ираке, иракские правоохранители подобрали дрон, инцидент расследуется, сообщили РИА Новости в Пентагоне.
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"В 19.20 (по местному времени) американский беспилотный летательный аппарат упал недалеко от авиабазы "Балад" в Ираке", - сообщили в ведомстве.
Как отмечается, иракские правоохранители подобрали дрон.
"Сообщений о пострадавших не поступало", - сказали там же, отметив, что ведется расследование инцидента.
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