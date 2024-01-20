https://ria.ru/20240120/dron-1922450128.html

Американский беспилотник упал возле авиабазы в Ираке

Американский беспилотник упал возле авиабазы в Ираке - РИА Новости, 20.01.2024

Американский беспилотник упал возле авиабазы в Ираке

Американский беспилотник упал возле авиабазы "Балад" в Ираке, иракские правоохранители подобрали дрон, инцидент расследуется, сообщили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T00:13

2024-01-20T00:13

2024-01-20T00:18

в мире

ирак

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Американский беспилотник упал возле авиабазы "Балад" в Ираке, иракские правоохранители подобрали дрон, инцидент расследуется, сообщили РИА Новости в Пентагоне."В 19.20 (по местному времени) американский беспилотный летательный аппарат упал недалеко от авиабазы "Балад" в Ираке", - сообщили в ведомстве.Как отмечается, иракские правоохранители подобрали дрон."Сообщений о пострадавших не поступало", - сказали там же, отметив, что ведется расследование инцидента.

https://ria.ru/20240118/irak-1922030739.html

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ирак, министерство обороны сша