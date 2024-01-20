https://ria.ru/20240120/donetsk-1922524022.html

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 20.01.2024

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска в 16.55 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T17:20

2024-01-20T17:20

2024-01-20T17:20

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.55 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.55 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Представительство также сообщило, что в 14.10 по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.30 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240120/ukraina-1922520258.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, нато, происшествия