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ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 20.01.2024
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17:20 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/donetsk-1922524022.html
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 20.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска в 16.55 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T17:20
2024-01-20T17:20
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.55 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.55 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Представительство также сообщило, что в 14.10 по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.30 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240120/ukraina-1922520258.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, нато, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ выпустили по Донецку три кассетных снаряда

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.55 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.55 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства.
Представительство также сообщило, что в 14.10 по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.30 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ДонецкДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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