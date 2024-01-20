https://ria.ru/20240120/donbass-1922470964.html

В ЛНР перехватили украинский ударный беспилотник

В ЛНР перехватили украинский ударный беспилотник - РИА Новости, 20.01.2024

В ЛНР перехватили украинский ударный беспилотник

Средства радиоэлектронной борьбы Минобороны России перехватили ударный беспилотник самолетного типа в Луганской Народной Республики, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T08:37

2024-01-20T08:37

2024-01-20T08:37

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы Минобороны России перехватили ударный беспилотник самолетного типа в Луганской Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Силами РЭБ министерства обороны Российской Федерации в одном из районов Луганской Народной Республики был подавлен украинский боевой летательный аппарат. Казачьим отрядом быстрого реагирования округа донских казаков Лутугинского юрта под непосредственным руководством и совместно с Росгвардией по Луганской Народной Республике и УФСБ по Луганской Народной Республике был организован поиск… Данный летательный аппарат был обнаружен и передан соответствующим органам", - сообщил РИА Новости представитель казачьего отряда сотник Андрей Касеев, непосредственно участвовавший в поисках БПЛА. Силами Росгвардии дрон был проверен на наличие взрывоопасных предметов и обезврежен. "Платы иностранного производства (обнаружены в БПЛА – ред.), данный аппарат был разработан иностранными компаниями", - сообщил РИА Новости специалисты. Детали беспилотника передадут экспертам для изучения.

https://ria.ru/20240120/bespilotnik-1922466800.html

https://ria.ru/20240119/pvo-1922372498.html

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, луганская народная республика, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)