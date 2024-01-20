https://ria.ru/20240120/donbass-1922470964.html
В ЛНР перехватили украинский ударный беспилотник
В ЛНР перехватили украинский ударный беспилотник - РИА Новости, 20.01.2024
В ЛНР перехватили украинский ударный беспилотник
Средства радиоэлектронной борьбы Минобороны России перехватили ударный беспилотник самолетного типа в Луганской Народной Республики, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T08:37
2024-01-20T08:37
2024-01-20T08:37
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы Минобороны России перехватили ударный беспилотник самолетного типа в Луганской Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Силами РЭБ министерства обороны Российской Федерации в одном из районов Луганской Народной Республики был подавлен украинский боевой летательный аппарат. Казачьим отрядом быстрого реагирования округа донских казаков Лутугинского юрта под непосредственным руководством и совместно с Росгвардией по Луганской Народной Республике и УФСБ по Луганской Народной Республике был организован поиск… Данный летательный аппарат был обнаружен и передан соответствующим органам", - сообщил РИА Новости представитель казачьего отряда сотник Андрей Касеев, непосредственно участвовавший в поисках БПЛА. Силами Росгвардии дрон был проверен на наличие взрывоопасных предметов и обезврежен. "Платы иностранного производства (обнаружены в БПЛА – ред.), данный аппарат был разработан иностранными компаниями", - сообщил РИА Новости специалисты. Детали беспилотника передадут экспертам для изучения.
https://ria.ru/20240120/bespilotnik-1922466800.html
https://ria.ru/20240119/pvo-1922372498.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В ЛНР перехватили украинский ударный беспилотник
Средства РЭБ перехватили в ЛНР украинский ударный беспилотник самолетного типа