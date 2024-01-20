https://ria.ru/20240120/daniya-1922475316.html

Посол раскритиковал планы Дании по блокировке танкеров с нефтью из России

Посол раскритиковал планы Дании по блокировке танкеров с нефтью из России - РИА Новости, 20.01.2024

Посол раскритиковал планы Дании по блокировке танкеров с нефтью из России

Дания должна понимать, что планы блокировать проход танкеров с российской нефтью в датских проливах нарушают международное право, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T09:39

2024-01-20T09:39

2024-01-20T09:39

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дания

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копенгаген

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дания должна понимать, что планы блокировать проход танкеров с российской нефтью в датских проливах нарушают международное право, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. "Дания, являясь крупной судоходной державой, заинтересована в свободе судоходства и строгом соблюдении норм международного права, в особенности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Международное право не позволяет блокировать проход судов, в том числе танкеров с российской нефтью, через Балтийские (Датские) проливы, используемые для международного судоходства, или осуществлять их проверки без веских оснований, которые также регламентируются международным правом. Российская сторона исходит из того, что в Копенгагене это понимают", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20240118/neft-1922001218.html

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россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дания, россия, копенгаген, владимир барбин, евросоюз, оон