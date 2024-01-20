https://ria.ru/20240120/daniya-1922475316.html
Посол раскритиковал планы Дании по блокировке танкеров с нефтью из России
Посол раскритиковал планы Дании по блокировке танкеров с нефтью из России - РИА Новости, 20.01.2024
Посол раскритиковал планы Дании по блокировке танкеров с нефтью из России
Дания должна понимать, что планы блокировать проход танкеров с российской нефтью в датских проливах нарушают международное право, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T09:39
2024-01-20T09:39
2024-01-20T09:39
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дания должна понимать, что планы блокировать проход танкеров с российской нефтью в датских проливах нарушают международное право, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. "Дания, являясь крупной судоходной державой, заинтересована в свободе судоходства и строгом соблюдении норм международного права, в особенности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Международное право не позволяет блокировать проход судов, в том числе танкеров с российской нефтью, через Балтийские (Датские) проливы, используемые для международного судоходства, или осуществлять их проверки без веских оснований, которые также регламентируются международным правом. Российская сторона исходит из того, что в Копенгагене это понимают", - сказал дипломат.
https://ria.ru/20240118/neft-1922001218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, россия, копенгаген, владимир барбин, евросоюз, оон
В мире, Дания, Россия, Копенгаген, Владимир Барбин, Евросоюз, ООН
Посол раскритиковал планы Дании по блокировке танкеров с нефтью из России
Посол Барбин: планы Дании блокировать танкеры с нефтью из России незаконны