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Россия оценит угрозы из-за планов США по размещению военных в Дании - РИА Новости, 20.01.2024
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09:23 20.01.2024 (обновлено: 10:03 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/daniya-1922473441.html
Россия оценит угрозы из-за планов США по размещению военных в Дании
Россия оценит угрозы из-за планов США по размещению военных в Дании - РИА Новости, 20.01.2024
Россия оценит угрозы из-за планов США по размещению военных в Дании
Россия определится с военно-техническими мерами в ответ на возможное размещение военных США в Дании после оценки всех угроз, заявил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T09:23
2024-01-20T10:03
россия
сша
дания
владимир барбин
метте фредериксен
нато
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия определится с военно-техническими мерами в ответ на возможное размещение военных США в Дании после оценки всех угроз, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. Ранее датский премьер-министр Метте Фредериксен сообщала, что Дания и США достигли оборонного соглашения, в рамках которого американские военные и оборудование смогут быть размещены на территории этой страны. "В рамках соглашения американские вооруженные силы впервые получат возможность постоянного присутствия на датской территории, что создает новые вызовы для безопасности нашей страны в районе Балтийского моря. Это осознанный курс на дальнейшую деградацию военно-политической обстановки в регионе под лозунгами сдерживания и устрашения России. Враждебные действия, безусловно, будут учитываться в нашем военном планировании. С учетом комплексной оценки характера угроз на этом направлении и будут определены необходимые ответные меры военно-технического характера", - сказал дипломат. Ранее Вашингтон и Хельсинки подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны, направленное на повышение кооперации военных и усиление эффективности НАТО. В начале декабря соглашение о сотрудничестве в сфере обороны (DCA) США подписали с Швецией. Согласно документу, договор будет действовать как до, так и после формального присоединения Швеции к НАТО.
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россия, сша, дания, владимир барбин, метте фредериксен, нато, в мире
Россия, США, Дания, Владимир Барбин, Метте Фредериксен, НАТО, В мире
Россия оценит угрозы из-за планов США по размещению военных в Дании

Россия определится с мерами в ответ на планы США по размещению военных в Дании

© AP Photo / Evan VucciАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия определится с военно-техническими мерами в ответ на возможное размещение военных США в Дании после оценки всех угроз, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
Ранее датский премьер-министр Метте Фредериксен сообщала, что Дания и США достигли оборонного соглашения, в рамках которого американские военные и оборудование смогут быть размещены на территории этой страны.
"В рамках соглашения американские вооруженные силы впервые получат возможность постоянного присутствия на датской территории, что создает новые вызовы для безопасности нашей страны в районе Балтийского моря. Это осознанный курс на дальнейшую деградацию военно-политической обстановки в регионе под лозунгами сдерживания и устрашения России. Враждебные действия, безусловно, будут учитываться в нашем военном планировании. С учетом комплексной оценки характера угроз на этом направлении и будут определены необходимые ответные меры военно-технического характера", - сказал дипломат.
Ранее Вашингтон и Хельсинки подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны, направленное на повышение кооперации военных и усиление эффективности НАТО. В начале декабря соглашение о сотрудничестве в сфере обороны (DCA) США подписали с Швецией. Согласно документу, договор будет действовать как до, так и после формального присоединения Швеции к НАТО.
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РоссияСШАДанияВладимир БарбинМетте ФредериксенНАТОВ мире
 
 
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