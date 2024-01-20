https://ria.ru/20240120/daniya-1922473441.html

Россия оценит угрозы из-за планов США по размещению военных в Дании

Россия оценит угрозы из-за планов США по размещению военных в Дании - РИА Новости, 20.01.2024

Россия оценит угрозы из-за планов США по размещению военных в Дании

Россия определится с военно-техническими мерами в ответ на возможное размещение военных США в Дании после оценки всех угроз, заявил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T09:23

2024-01-20T09:23

2024-01-20T10:03

россия

сша

дания

владимир барбин

метте фредериксен

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823819140_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_114ed1c8a0f02b251a89244d8e744c07.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия определится с военно-техническими мерами в ответ на возможное размещение военных США в Дании после оценки всех угроз, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. Ранее датский премьер-министр Метте Фредериксен сообщала, что Дания и США достигли оборонного соглашения, в рамках которого американские военные и оборудование смогут быть размещены на территории этой страны. "В рамках соглашения американские вооруженные силы впервые получат возможность постоянного присутствия на датской территории, что создает новые вызовы для безопасности нашей страны в районе Балтийского моря. Это осознанный курс на дальнейшую деградацию военно-политической обстановки в регионе под лозунгами сдерживания и устрашения России. Враждебные действия, безусловно, будут учитываться в нашем военном планировании. С учетом комплексной оценки характера угроз на этом направлении и будут определены необходимые ответные меры военно-технического характера", - сказал дипломат. Ранее Вашингтон и Хельсинки подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны, направленное на повышение кооперации военных и усиление эффективности НАТО. В начале декабря соглашение о сотрудничестве в сфере обороны (DCA) США подписали с Швецией. Согласно документу, договор будет действовать как до, так и после формального присоединения Швеции к НАТО.

https://ria.ru/20240120/uzhas-1922473265.html

россия

сша

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, дания, владимир барбин, метте фредериксен, нато, в мире