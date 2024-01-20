Россия оценит угрозы из-за планов США по размещению военных в Дании
Россия определится с мерами в ответ на планы США по размещению военных в Дании
© AP Photo / Evan VucciАмериканские военные
© AP Photo / Evan Vucci
Американские военные. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия определится с военно-техническими мерами в ответ на возможное размещение военных США в Дании после оценки всех угроз, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
Ранее датский премьер-министр Метте Фредериксен сообщала, что Дания и США достигли оборонного соглашения, в рамках которого американские военные и оборудование смогут быть размещены на территории этой страны.
"В рамках соглашения американские вооруженные силы впервые получат возможность постоянного присутствия на датской территории, что создает новые вызовы для безопасности нашей страны в районе Балтийского моря. Это осознанный курс на дальнейшую деградацию военно-политической обстановки в регионе под лозунгами сдерживания и устрашения России. Враждебные действия, безусловно, будут учитываться в нашем военном планировании. С учетом комплексной оценки характера угроз на этом направлении и будут определены необходимые ответные меры военно-технического характера", - сказал дипломат.
Ранее Вашингтон и Хельсинки подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны, направленное на повышение кооперации военных и усиление эффективности НАТО. В начале декабря соглашение о сотрудничестве в сфере обороны (DCA) США подписали с Швецией. Согласно документу, договор будет действовать как до, так и после формального присоединения Швеции к НАТО.