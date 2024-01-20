https://ria.ru/20240120/damask-1922490364.html
При ударе Израиля по Дамаску погиб один человек, заявили в Сирии
При ударе Израиля по Дамаску погиб один человек, заявили в Сирии - РИА Новости, 20.01.2024
При ударе Израиля по Дамаску погиб один человек, заявили в Сирии
Один человек погиб в результате израильского удара по жилому дому в сирийской столице Дамаске, сообщает сирийская газета Al Watan со ссылкой на директора... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T12:20
2024-01-20T12:20
2024-01-20T12:35
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КАИР/ДАМАСК, 20 янв - РИА Новости. Один человек погиб в результате израильского удара по жилому дому в сирийской столице Дамаске, сообщает сирийская газета Al Watan со ссылкой на директора больницы. "Один погибший и трое пострадавших, включая женщину, поступили (в госпиталь - ред.) в результате израильского удара по жилому дому", - сообщил газете директор больницы Аль-Мувасат в Дамаске Имам Аль-Амин. По данным сирийских СМИ, дом состоял из четырех этажей и оказался полностью разрушен из-за удара. Как заявил РИА Новости член политбюро палестинской группировки "Исламский джихад" Ихсан Атайя, сообщения, появившиеся в субботу в израильских соцсетях о гибели при ударе лидера группировки Зияда ан-Нахалы, командира Акрама аль-Аджури, недостоверны. Сирийские СМИ ранее писали, что в субботу утром в Дамаске были слышны взрывы. Позднее СМИ сообщили, что Израиль атаковал жилой дом в районе Аль-Мезза в Дамаске.
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Последствия удара по Дамаску
удар по Дамаску
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в мире, дамаск (город), израиль
В мире, Дамаск (город), Израиль
При ударе Израиля по Дамаску погиб один человек, заявили в Сирии
В Сирии заявили, что при ударе ЦАХАЛ по Дамаску погиб 1 человек, еще 3 ранены