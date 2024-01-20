https://ria.ru/20240120/damask-1922490364.html

При ударе Израиля по Дамаску погиб один человек, заявили в Сирии

При ударе Израиля по Дамаску погиб один человек, заявили в Сирии - РИА Новости, 20.01.2024

При ударе Израиля по Дамаску погиб один человек, заявили в Сирии

Один человек погиб в результате израильского удара по жилому дому в сирийской столице Дамаске, сообщает сирийская газета Al Watan со ссылкой на директора... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T12:20

2024-01-20T12:20

2024-01-20T12:35

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израиль

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КАИР/ДАМАСК, 20 янв - РИА Новости. Один человек погиб в результате израильского удара по жилому дому в сирийской столице Дамаске, сообщает сирийская газета Al Watan со ссылкой на директора больницы. "Один погибший и трое пострадавших, включая женщину, поступили (в госпиталь - ред.) в результате израильского удара по жилому дому", - сообщил газете директор больницы Аль-Мувасат в Дамаске Имам Аль-Амин. По данным сирийских СМИ, дом состоял из четырех этажей и оказался полностью разрушен из-за удара. Как заявил РИА Новости член политбюро палестинской группировки "Исламский джихад" Ихсан Атайя, сообщения, появившиеся в субботу в израильских соцсетях о гибели при ударе лидера группировки Зияда ан-Нахалы, командира Акрама аль-Аджури, недостоверны. Сирийские СМИ ранее писали, что в субботу утром в Дамаске были слышны взрывы. Позднее СМИ сообщили, что Израиль атаковал жилой дом в районе Аль-Мезза в Дамаске.

https://ria.ru/20231230/aviaudar-1919161746.html

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Последствия удара по Дамаску удар по Дамаску 2024-01-20T12:20 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дамаск (город), израиль