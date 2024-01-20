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В Сирии заявили об израильском ударе по дому в Дамаске

В Сирии заявили об израильском ударе по дому в Дамаске - РИА Новости, 20.01.2024

В Сирии заявили об израильском ударе по дому в Дамаске

Израиль, вероятно, атаковал жилой дом в Дамаске, передает сирийское госагентство SANA. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T10:59

2024-01-20T10:59

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КАИР, 20 янв — РИА Новости. Израиль, вероятно, атаковал жилой дом в Дамаске, передает сирийское госагентство SANA."Жилой дом в районе Аль-Мезза в Дамаске подвергся нападению, по всей видимости, в результате израильской агрессии", — указано в материале.Сирийские СМИ сообщили, что в субботу утром в Дамаске прогремели взрывы."В результате удара Израиля по столице Сирии Дамаску в субботу погиб один член Корпуса стражей исламской революции, другие люди получили ранения", — передало агентство Рейтер со ссылкой на источник регионального просирийского объединения.Как сообщил собеседник агентства, многоэтажное здание использовалось иранскими советниками, поддерживающими правительство Сирии. По информации Рейтер, оно было полностью разрушено в результате атаки.Как заявил сирийской газете Al Watan директор больницы Аль-Мувасат в Дамаске Имам Аль-Амин, в госпиталь поступили один погибший и трое пострадавших, в том числе одна женщина. По данным сирийских СМИ, разрушенный дом был четырехэтажным.Кроме того, член политбюро палестинской группировки "Исламский джихад" Ихсан Атайя в беседе с РИА Новости назвал недостоверными появившиеся в израильских соцсетях сообщения о гибели при атаке лидера группировки Зияда ан-Нахалы, командира Акрама аль-Аджури.ЦАХАЛ регулярно наносит удары по территории арабской республики.Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва расценивает продолжающиеся атаки на Сирию как "грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дамаск (город), сирия, израиль