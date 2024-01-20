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В Сирии заявили об израильском ударе по дому в Дамаске
В Сирии заявили об израильском ударе по дому в Дамаске - РИА Новости, 20.01.2024
В Сирии заявили об израильском ударе по дому в Дамаске
Израиль, вероятно, атаковал жилой дом в Дамаске, передает сирийское госагентство SANA. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T10:59
2024-01-20T10:59
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КАИР, 20 янв — РИА Новости. Израиль, вероятно, атаковал жилой дом в Дамаске, передает сирийское госагентство SANA."Жилой дом в районе Аль-Мезза в Дамаске подвергся нападению, по всей видимости, в результате израильской агрессии", — указано в материале.Сирийские СМИ сообщили, что в субботу утром в Дамаске прогремели взрывы."В результате удара Израиля по столице Сирии Дамаску в субботу погиб один член Корпуса стражей исламской революции, другие люди получили ранения", — передало агентство Рейтер со ссылкой на источник регионального просирийского объединения.Как сообщил собеседник агентства, многоэтажное здание использовалось иранскими советниками, поддерживающими правительство Сирии. По информации Рейтер, оно было полностью разрушено в результате атаки.Как заявил сирийской газете Al Watan директор больницы Аль-Мувасат в Дамаске Имам Аль-Амин, в госпиталь поступили один погибший и трое пострадавших, в том числе одна женщина. По данным сирийских СМИ, разрушенный дом был четырехэтажным.Кроме того, член политбюро палестинской группировки "Исламский джихад" Ихсан Атайя в беседе с РИА Новости назвал недостоверными появившиеся в израильских соцсетях сообщения о гибели при атаке лидера группировки Зияда ан-Нахалы, командира Акрама аль-Аджури.ЦАХАЛ регулярно наносит удары по территории арабской республики.Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва расценивает продолжающиеся атаки на Сирию как "грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права".
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Последствия удара по Дамаску
удар по Дамаску
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в мире, дамаск (город), сирия, израиль
В мире, Дамаск (город), Сирия, Израиль
В Сирии заявили об израильском ударе по дому в Дамаске
Сирийские СМИ заявили об атаке Израиля на жилой дом в Дамаске
КАИР, 20 янв — РИА Новости.
Израиль, вероятно, атаковал жилой дом в Дамаске, передает сирийское госагентство SANA
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«
"Жилой дом в районе Аль-Мезза в Дамаске
подвергся нападению, по всей видимости, в результате израильской агрессии", — указано в материале.
Сирийские СМИ сообщили, что в субботу утром в Дамаске прогремели взрывы.
"В результате удара Израиля по столице Сирии Дамаску в субботу погиб один член Корпуса стражей исламской революции, другие люди получили ранения", — передало агентство Рейтер со ссылкой на источник регионального просирийского объединения.
Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии
Как сообщил собеседник агентства, многоэтажное здание использовалось иранскими советниками, поддерживающими правительство Сирии. По информации Рейтер, оно было полностью разрушено в результате атаки.
Как заявил сирийской газете Al Watan директор больницы Аль-Мувасат в Дамаске Имам Аль-Амин, в госпиталь поступили один погибший и трое пострадавших, в том числе одна женщина.
По данным сирийских СМИ, разрушенный дом был четырехэтажным.
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Кроме того, член политбюро палестинской группировки "Исламский джихад" Ихсан Атайя в беседе с РИА Новости назвал недостоверными появившиеся в израильских соцсетях сообщения о гибели при атаке лидера группировки Зияда ан-Нахалы, командира Акрама аль-Аджури.
ЦАХАЛ регулярно наносит удары по территории арабской республики.
Как подчеркивала официальный представитель МИД России
Мария Захарова, Москва
расценивает продолжающиеся атаки на Сирию
как "грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права".
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