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Премьер Словакии заявил, что будет блокировать членство Украины в НАТО - РИА Новости, 20.01.2024
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16:16 20.01.2024 (обновлено: 20:47 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/chlenstvo-1922515985.html
Премьер Словакии заявил, что будет блокировать членство Украины в НАТО
Премьер Словакии заявил, что будет блокировать членство Украины в НАТО - РИА Новости, 20.01.2024
Премьер Словакии заявил, что будет блокировать членство Украины в НАТО
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в эфире телеканала RTVS, что на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая состоится 24 января в... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T16:16
2024-01-20T20:47
в мире
украина
роберт фицо
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словакия
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БРАТИСЛАВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в эфире телеканала RTVS, что на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая состоится 24 января в Ужгороде, сообщит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это бы означало начало Третьей мировой войны. &quot;Я знаю с чем иду (на встречу с украинским премьером - ред.), я иду с гуманитарной помощью, подтвердим, что никакого оружия они не будут получать от словацкой армии и из государственных складов, скажу о том, что есть вещи, на которые наши взгляды полностью отличаются. Что касается их вступления в Европейский союз, мы это уважаем, но они должны соответствовать условиям… Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны&quot;, - сказал Фицо в субботу.По его словам, встреча, запланированная на 24 января в Ужгороде, будет "интересной". Фицо также сообщил, что украинская сторона не хочет проводить по ее итогам пресс-конференцию. Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
https://ria.ru/20240119/nato-1922445063.html
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в мире, украина, роберт фицо, нато, словакия, ужгород, денис шмыгаль
В мире, Украина, Роберт Фицо, НАТО, Словакия, Ужгород, Денис Шмыгаль
Премьер Словакии заявил, что будет блокировать членство Украины в НАТО

Премьер Фицо заявил о намерении Словакии блокировать членство Украины в НАТО

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в эфире телеканала RTVS, что на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая состоится 24 января в Ужгороде, сообщит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это бы означало начало Третьей мировой войны.
«

"Я знаю с чем иду (на встречу с украинским премьером - ред.), я иду с гуманитарной помощью, подтвердим, что никакого оружия они не будут получать от словацкой армии и из государственных складов, скажу о том, что есть вещи, на которые наши взгляды полностью отличаются. Что касается их вступления в Европейский союз, мы это уважаем, но они должны соответствовать условиям… Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны", - сказал Фицо в субботу.

По его словам, встреча, запланированная на 24 января в Ужгороде, будет "интересной". Фицо также сообщил, что украинская сторона не хочет проводить по ее итогам пресс-конференцию.
Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
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В миреУкраинаРоберт ФицоНАТОСловакияУжгородДенис Шмыгаль
 
 
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