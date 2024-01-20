https://ria.ru/20240120/chlenstvo-1922515985.html

Премьер Словакии заявил, что будет блокировать членство Украины в НАТО

Премьер Словакии заявил, что будет блокировать членство Украины в НАТО - РИА Новости, 20.01.2024

Премьер Словакии заявил, что будет блокировать членство Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в эфире телеканала RTVS, что на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая состоится 24 января в... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T16:16

2024-01-20T16:16

2024-01-20T20:47

в мире

украина

роберт фицо

нато

словакия

ужгород

денис шмыгаль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg

БРАТИСЛАВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в эфире телеканала RTVS, что на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая состоится 24 января в Ужгороде, сообщит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это бы означало начало Третьей мировой войны. "Я знаю с чем иду (на встречу с украинским премьером - ред.), я иду с гуманитарной помощью, подтвердим, что никакого оружия они не будут получать от словацкой армии и из государственных складов, скажу о том, что есть вещи, на которые наши взгляды полностью отличаются. Что касается их вступления в Европейский союз, мы это уважаем, но они должны соответствовать условиям… Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны", - сказал Фицо в субботу.По его словам, встреча, запланированная на 24 января в Ужгороде, будет "интересной". Фицо также сообщил, что украинская сторона не хочет проводить по ее итогам пресс-конференцию. Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.

https://ria.ru/20240119/nato-1922445063.html

украина

словакия

ужгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, роберт фицо, нато, словакия, ужгород, денис шмыгаль