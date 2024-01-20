Премьер Словакии заявил, что будет блокировать членство Украины в НАТО
Премьер Фицо заявил о намерении Словакии блокировать членство Украины в НАТО
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в эфире телеканала RTVS, что на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая состоится 24 января в Ужгороде, сообщит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это бы означало начало Третьей мировой войны.
«
"Я знаю с чем иду (на встречу с украинским премьером - ред.), я иду с гуманитарной помощью, подтвердим, что никакого оружия они не будут получать от словацкой армии и из государственных складов, скажу о том, что есть вещи, на которые наши взгляды полностью отличаются. Что касается их вступления в Европейский союз, мы это уважаем, но они должны соответствовать условиям… Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны", - сказал Фицо в субботу.
По его словам, встреча, запланированная на 24 января в Ужгороде, будет "интересной". Фицо также сообщил, что украинская сторона не хочет проводить по ее итогам пресс-конференцию.
Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.