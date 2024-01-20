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В Брянской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 20.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:50 20.01.2024 (обновлено: 07:51 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/bpla-1922467485.html
В Брянской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА
В Брянской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 20.01.2024
В Брянской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА
Пострадавших и разрушений после уничтожения украинского беспилотника над Клинцовским районом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T07:50
2024-01-20T07:51
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после уничтожения украинского беспилотника над Клинцовским районом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Клинцовским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.В субботу в Минобороны РФ сообщили, что российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью.
https://ria.ru/20240119/pvo-1922372498.html
брянская область
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брянская область, безопасность, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА

Губернатор Богомаз заявил об отсутствии пострадавших и разрушений при атаке БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после уничтожения украинского беспилотника над Клинцовским районом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Клинцовским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Авиация и ПВО за неделю сбили шесть ракет "Точка-У" и 274 беспилотника ВСУ
Вчера, 16:04
В субботу в Минобороны РФ сообщили, что российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасностьАлександр БогомазРоссия
 
 
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