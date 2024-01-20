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В Брянской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА
В Брянской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 20.01.2024
В Брянской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА
Пострадавших и разрушений после уничтожения украинского беспилотника над Клинцовским районом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T07:50
2024-01-20T07:50
2024-01-20T07:51
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после уничтожения украинского беспилотника над Клинцовским районом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Клинцовским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.В субботу в Минобороны РФ сообщили, что российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью.
https://ria.ru/20240119/pvo-1922372498.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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брянская область, безопасность, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА
Губернатор Богомаз заявил об отсутствии пострадавших и разрушений при атаке БПЛА