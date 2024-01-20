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В Брянской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА

В Брянской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 20.01.2024

В Брянской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА

Пострадавших и разрушений после уничтожения украинского беспилотника над Клинцовским районом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T07:50

2024-01-20T07:50

2024-01-20T07:51

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

александр богомаз

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после уничтожения украинского беспилотника над Клинцовским районом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Клинцовским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.В субботу в Минобороны РФ сообщили, что российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью.

https://ria.ru/20240119/pvo-1922372498.html

брянская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

брянская область, безопасность, александр богомаз, россия