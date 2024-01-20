Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году
Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора Хатчинс в 2021 году
© AP Photo / Mark LennihanГолливудский актер Алек Болдуин
© AP Photo / Mark Lennihan
Голливудский актер Алек Болдуин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Актеру Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения в связи с гибелью оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма "Раст" в 2021 году, свидетельствуют документы суда.
Большое жюри в штате Нью-Мексико предъявило актеру обвинения в непредумышленном причинении смерти. По данным издания Variety, в случае обвинительного приговора ему грозит до 18 месяцев тюрьмы.
Защита Болдуина назвала обвинения "ужасной судебной ошибкой" и заявила об уверенности в победе на предстоящем процессе.
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"У мистера Болдуина не было никаких оснований думать, что в пистолете или на съемочной площадке могла быть настоящая пуля, он полагался на профессионалов, заверивших его, что в оружии нет боевых патронов. Мы будем оспаривать эти обвинения – и мы победим", – говорится в опубликованном корреспондентом NBC заявлении адвокатов.
В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемочной площадке вестерна "Раст" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно.