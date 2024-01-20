https://ria.ru/20240120/bolduin-1922450277.html

Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году

Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году - РИА Новости, 20.01.2024

Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году

Актеру Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения в связи с гибелью оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма "Раст" в 2021 году,... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T00:16

2024-01-20T00:16

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Актеру Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения в связи с гибелью оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма "Раст" в 2021 году, свидетельствуют документы суда. Большое жюри в штате Нью-Мексико предъявило актеру обвинения в непредумышленном причинении смерти. По данным издания Variety, в случае обвинительного приговора ему грозит до 18 месяцев тюрьмы. Защита Болдуина назвала обвинения "ужасной судебной ошибкой" и заявила об уверенности в победе на предстоящем процессе. "У мистера Болдуина не было никаких оснований думать, что в пистолете или на съемочной площадке могла быть настоящая пуля, он полагался на профессионалов, заверивших его, что в оружии нет боевых патронов. Мы будем оспаривать эти обвинения – и мы победим", – говорится в опубликованном корреспондентом NBC заявлении адвокатов. В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемочной площадке вестерна "Раст" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно.

https://ria.ru/20230824/bolduin-1891872127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

алек болдуин (александр рэй болдуин iii), в мире, сша, украина