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Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году - РИА Новости, 20.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:16 20.01.2024 (обновлено: 00:17 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/bolduin-1922450277.html
Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году
Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году - РИА Новости, 20.01.2024
Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году
Актеру Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения в связи с гибелью оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма "Раст" в 2021 году,... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T00:16
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Актеру Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения в связи с гибелью оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма "Раст" в 2021 году, свидетельствуют документы суда. Большое жюри в штате Нью-Мексико предъявило актеру обвинения в непредумышленном причинении смерти. По данным издания Variety, в случае обвинительного приговора ему грозит до 18 месяцев тюрьмы. Защита Болдуина назвала обвинения "ужасной судебной ошибкой" и заявила об уверенности в победе на предстоящем процессе. "У мистера Болдуина не было никаких оснований думать, что в пистолете или на съемочной площадке могла быть настоящая пуля, он полагался на профессионалов, заверивших его, что в оружии нет боевых патронов. Мы будем оспаривать эти обвинения – и мы победим", – говорится в опубликованном корреспондентом NBC заявлении адвокатов. В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемочной площадке вестерна "Раст" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно.
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алек болдуин (александр рэй болдуин iii), в мире, сша, украина
Культура, Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III), В мире, США, Украина
Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году

Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора Хатчинс в 2021 году

© AP Photo / Mark LennihanГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Голливудский актер Алек Болдуин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Актеру Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения в связи с гибелью оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма "Раст" в 2021 году, свидетельствуют документы суда.
Большое жюри в штате Нью-Мексико предъявило актеру обвинения в непредумышленном причинении смерти. По данным издания Variety, в случае обвинительного приговора ему грозит до 18 месяцев тюрьмы.
Защита Болдуина назвала обвинения "ужасной судебной ошибкой" и заявила об уверенности в победе на предстоящем процессе.
«
"У мистера Болдуина не было никаких оснований думать, что в пистолете или на съемочной площадке могла быть настоящая пуля, он полагался на профессионалов, заверивших его, что в оружии нет боевых патронов. Мы будем оспаривать эти обвинения – и мы победим", – говорится в опубликованном корреспондентом NBC заявлении адвокатов.
В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемочной площадке вестерна "Раст" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно.
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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