https://ria.ru/20240120/bespilotnik-1922552803.html
ПВО уничтожила украинский дрон над Орловской областью
ПВО уничтожила украинский дрон над Орловской областью - РИА Новости, 21.01.2024
ПВО уничтожила украинский дрон над Орловской областью
Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Орловской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-20T22:52
2024-01-20T22:52
2024-01-21T00:08
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Орловской областью, сообщило Минобороны."Двадцатого января т. г. около 22:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, дежурные силы ПВО уничтожили дрон над территорией Орловской области.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня они атаковали при помощи дронов-камикадзе села Новостроевка-Вторая и Колотиловка в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, обошлось без пострадавших. Повреждения получили линия газоснабжения и инфраструктурный объект связи.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, орловская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила украинский дрон над Орловской областью
Минобороны РФ сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Орловской областью