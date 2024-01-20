https://ria.ru/20240120/bespilotnik-1922552803.html

ПВО уничтожила украинский дрон над Орловской областью

ПВО уничтожила украинский дрон над Орловской областью - РИА Новости, 21.01.2024

ПВО уничтожила украинский дрон над Орловской областью

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Орловской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-20T22:52

2024-01-20T22:52

2024-01-21T00:08

специальная военная операция на украине

безопасность

орловская область

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Орловской областью, сообщило Минобороны."Двадцатого января т. г. около 22:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, дежурные силы ПВО уничтожили дрон над территорией Орловской области.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня они атаковали при помощи дронов-камикадзе села Новостроевка-Вторая и Колотиловка в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, обошлось без пострадавших. Повреждения получили линия газоснабжения и инфраструктурный объект связи.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

орловская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, орловская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)