https://ria.ru/20240120/bespilotnik-1922466800.html

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 20.01.2024

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T07:35

2024-01-20T07:35

2024-01-20T08:07

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщило Минобороны."Двадцатого января около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в заявлении.Губернатор региона Александр Богомаз уточнил в Telegram-канале, что ликвидация дрона не привела к пострадавшим и разрушениям."Оперативные и экстренные службы работают на месте", — добавил он.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240119/pvo-1922372498.html

https://ria.ru/20240118/obstrel-1922094851.html

брянская область

россия

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Максим Горбачев

брянская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины