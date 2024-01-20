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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 20.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:35 20.01.2024 (обновлено: 08:07 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/bespilotnik-1922466800.html
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 20.01.2024
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T07:35
2024-01-20T08:07
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщило Минобороны.&quot;Двадцатого января около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — говорится в заявлении.Губернатор региона Александр Богомаз уточнил в Telegram-канале, что ликвидация дрона не привела к пострадавшим и разрушениям."Оперативные и экстренные службы работают на месте", — добавил он.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240119/pvo-1922372498.html
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брянская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщило Минобороны.
«

"Двадцатого января около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в заявлении.

Губернатор региона Александр Богомаз уточнил в Telegram-канале, что ликвидация дрона не привела к пострадавшим и разрушениям.
"Оперативные и экстренные службы работают на месте", — добавил он.
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В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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