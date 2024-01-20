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Специалисты осмотрят пустыри в Белгороде, чтобы найти обломки ракет - РИА Новости, 20.01.2024
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10:09 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/belgorod-1922478521.html
Специалисты осмотрят пустыри в Белгороде, чтобы найти обломки ракет
Специалисты осмотрят пустыри в Белгороде, чтобы найти обломки ракет - РИА Новости, 20.01.2024
Специалисты осмотрят пустыри в Белгороде, чтобы найти обломки ракет
Специалисты из Минобороны, МЧС, Росгвардии проведут плановую проверку пустырей в Белгороде для поиска обломков от ракет или беспилотников после обстрелов ВСУ,... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T10:09
2024-01-20T10:09
белгород
россия
белинский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
безопасность
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БЕЛГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Специалисты из Минобороны, МЧС, Росгвардии проведут плановую проверку пустырей в Белгороде для поиска обломков от ракет или беспилотников после обстрелов ВСУ, сообщили в городской администрации. "Около 120 специалистов Минобороны, самообороны, МЧС, Росгвардии и полиции осмотрят пустыри города, чтобы удостовериться, что на них нет никаких взрывоопасных предметов. Необходимость в такой проверке возникла в связи с тем, что на больших открытых пространствах не всегда удается оперативно обнаружить обломки ракет или беспилотников", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале. Уточняется, что физический осмотр местности позволит гарантировать безопасность населения и исключить возможность наличия взрывоопасных предметов. Первая проверка состоится в субботу с 10.30 до 15.00 вблизи Ботанического сада и крытого футбольного манежа на улице Белинского. По данным Минобороны РФ, ночью 29 декабря над Белгородской областью российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов, выпущенных со стороны Украины. Средствами ПВО 30 декабря были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. По официальным данным, погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. За 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января Минобороны РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха", впоследствии в новогодние праздники сообщалось еще о сбитых снарядах и ракетах. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам.
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белгород, россия, белинский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность
Белгород, Россия, Белинский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Специалисты осмотрят пустыри в Белгороде, чтобы найти обломки ракет

Специалисты осмотрят пустыри в Белгороде, чтобы найти обломки ракет или дронов

© Фото : РИА НовостиУстановка бетонных блоков на остановке общественного транспорта в Белгороде
Установка бетонных блоков на остановке общественного транспорта в Белгороде - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : РИА Новости
Установка бетонных блоков на остановке общественного транспорта в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Специалисты из Минобороны, МЧС, Росгвардии проведут плановую проверку пустырей в Белгороде для поиска обломков от ракет или беспилотников после обстрелов ВСУ, сообщили в городской администрации.
"Около 120 специалистов Минобороны, самообороны, МЧС, Росгвардии и полиции осмотрят пустыри города, чтобы удостовериться, что на них нет никаких взрывоопасных предметов. Необходимость в такой проверке возникла в связи с тем, что на больших открытых пространствах не всегда удается оперативно обнаружить обломки ракет или беспилотников", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.
Уточняется, что физический осмотр местности позволит гарантировать безопасность населения и исключить возможность наличия взрывоопасных предметов. Первая проверка состоится в субботу с 10.30 до 15.00 вблизи Ботанического сада и крытого футбольного манежа на улице Белинского.
По данным Минобороны РФ, ночью 29 декабря над Белгородской областью российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов, выпущенных со стороны Украины. Средствами ПВО 30 декабря были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. По официальным данным, погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. За 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января Минобороны РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха", впоследствии в новогодние праздники сообщалось еще о сбитых снарядах и ракетах. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам.
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