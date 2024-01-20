https://ria.ru/20240120/barbin-1922281906.html

Владимир Барбин: датские компании в России не собираются уходить

Владимир Барбин: датские компании в России не собираются уходить - РИА Новости, 20.01.2024

Владимир Барбин: датские компании в России не собираются уходить

Датские компании, которые продолжают работать в России, уходить не собираются, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. В эксклюзивном интервью... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T10:00

2024-01-20T10:00

2024-01-20T11:06

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Датские компании, которые продолжают работать в России, уходить не собираются, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. В эксклюзивном интервью специальному корреспонденту РИА новости Александре Дибижевой дипломат рассказал о том, чем грозит предприятиям Дании в России отмена налогового соглашения, и о перспективах сотрудничества в области рыболовства с Фарерскими островами, которые входят в состав Датского королевства.– С 1 января прекратило свое действие соглашение между РФ и Данией об избежании двойного налогообложения. Как это скажется на россиянах, живущих в Дании, и на датских предпринимателях, у которых есть бизнес в России? Может ли прекращение действия соглашения привести к уходу датских компаний с российского рынка?– Датское правительство пытается вынудить бизнес уйти с российского рынка. Именно в этих целях Копенгаген инициировал прекращение действия соглашения об избежании двойного налогообложения. Те датские компании, которые продолжают деятельность в России, уходить не собираются. Наш рынок рассматривается ими как перспективный и прибыльный.– Росрыболовство ранее предложило ввести запрет на ввоз рыбы и рыбной продукции с Фарерских островов в качестве ответа на ограничения в отношении российских рыболовецких предприятий. Рассматривает ли Москва такой вариант, или это предложение сейчас кажется нецелесообразным? Планирует ли Россия и далее продлевать соглашения о рыболовстве между РФ и Фарерскими островами, учитывая заявления властей о планах ограничить доступ к местным портам для российских кораблей?– Российско-фарерские отношения на протяжении десятилетий строились на основе равноправия и доверия. Введение ограничений на заход в порты для российских рыболовных судов и сокращение объема предоставляемых услуг ознаменовали инициативный отказ правительства Фарерских островов от такого подхода в отношениях с Россией.Неприсоединение Фарерских островов к санкциям ЕС в 2014 году и сохранение в неприкосновенности конструктивных двусторонних отношений в сфере рыболовства были условием беспрепятственного доступа фарерской рыбы и рыбной продукции на российский рынок. Теперь же фарерской стороной взят курс на дискриминацию российских рыболовецких предприятий. В ответ на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий Федеральное агентство по рыболовству и внесло предложение о запрете ввоза рыбной продукции с Фарерских островов.Предлагаемые российские ответные меры не направлены на ухудшение двусторонних отношений в рамках соглашения в области рыболовства 1977 года, однако перспективы для сохранения масштабного взаимодействия в этой сфере, включая торговлю рыбной продукцией, заметно ухудшились. Сотрудничество с Фарерскими островами в сфере рыболовства может осуществляться только на основе взаимной выгоды. От этого зависит и дальнейшая судьба соглашения. Российская сторона не пойдет на односторонние уступки и не будет жертвовать интересами своих рыбаков.– Ранее СМИ сообщали о планах Дании проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. Появилась ли уже точная информация по этому вопросу? Дания решится на подобные меры?– Дания, являясь крупной судоходной державой, заинтересована в свободе судоходства и строгом соблюдении норм международного права, в особенности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Международное право не позволяет блокировать проход судов, в том числе танкеров с российской нефтью, через Балтийские (Датские) проливы, используемые для международного судоходства, или осуществлять их проверки без веских оснований, которые также регламентируются международным правом. Российская сторона исходит из того, что в Копенгагене это понимают.– Ранее, комментируя оборонное соглашение между США и Данией, вы заявили о том, что Москва будет учитывать в военном планировании возможное присутствие американских военных в стране. Что это значит на практике? Какие меры военно-технического характера Москва может или планирует предпринять?– Хотя соглашение между Данией и США о сотрудничестве в сфере обороны было подписано в декабре 2023 года, договоренность о его подготовке была достигнута еще до начала специальной военной операции на Украине. Реализовывалась западная концепция строительства европейской и региональной безопасности не совместно с Россией, а против нее.В рамках соглашения американские вооруженные силы впервые получат возможность постоянного присутствия на датской территории, что создает новые вызовы для безопасности нашей страны в районе Балтийского моря. Это осознанный курс на дальнейшую деградацию военно-политической обстановки в регионе под лозунгами сдерживания и устрашения России. Враждебные действия, безусловно, будут учитываться в нашем военном планировании. С учетом комплексной оценки характера угроз на этом направлении и будут определены необходимые ответные меры военно-технического характера.– По итогам прошедшего в декабре саммита страны Северной Европы, в частности Дания, заявили о своем намерении поддерживать Украину на ее пути в НАТО и ЕС. На ваш взгляд, можно ли говорить сейчас о том, что страны региона, и Дания в том числе, выходят на первый план в вопросе поддержки Украины на фоне текущих дискуссий в Западной Европе о финансировании?– В октябре 2023 года датское правительство представило парламенту новую стратегию по вопросам внешней политики и политики безопасности. В этом документе заявлено о намерении Дании работать на ослабление и изоляцию России с целью не допустить достижения нашей страной своих стратегических целей на Украине.Дания, действительно, занимает лидирующие позиции в поставках вооружений Украине и стала первой страной, принявшей решение о передаче ВСУ 19 истребителей F-16. В настоящее время на датской авиабазе Скрюдструп ведется подготовка украинских летчиков и технического персонала. Опустошив собственные арсеналы, Копенгаген сегодня финансирует производство и закупку вооружений для ВСУ в других натовских странах. Соответствующие соглашения заключены с Великобританией, ФРГ, Нидерландами, Норвегией, Чехией, Швецией и Эстонией. В 2023 года на военную поддержку Украины Дания выделила около четырех миллиардов долларов США, а всего на эти цели до 2028 года запланировано более восьми миллиардов долларов США.Завершение конфликта на Украине видится Копенгагену только на условиях Киева. Дания далека от осознания того, что такая позиция – путь в тупик. Приоритетом для Дании является нанесение ущерба России, а не остановка кровопролития.– Есть ли какие-то подвижки в вопросе взаимодействия с Копенгагеном по расследованию взрывов на "Северных потоках"?– Никаких подвижек в вопросе о взаимодействии Дании с Россией в расследовании взрывов на газопроводах системы "Северный поток" по-прежнему нет. Копенгаген выступает и против проведения под эгидой ООН независимого международного расследования. За прошедшие полтора года с момента взрывов с датской стороны не было обнародовано никакой информации о ходе расследования. Складывается впечатление, что Дания стремится не к установлению истины, а лишь поскорее положить это дело под сукно.

https://ria.ru/20240109/nalogooblozhenie-1920289953.html

https://radiosputnik.ru/20231221/daniya-1917126925.html

https://ria.ru/20240114/ukraina-1921257390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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