В Amnesty International поставили под сомнение авторитет форума в Давосе
Amnesty International: в Давосе не уделили внимания к смертям журналистов в Газе
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Неспособность участников Всемирного экономического форума, который проходил в минувшие дни в швейцарском Давосе, уделить внимание смертям журналистов в секторе Газа ставит под сомнение авторитет мероприятия, заявила генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty Internationnal Аньес Калламар в интервью журналу Time.
Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходил с 15 по 19 января.
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"Я могу понять, что это очень сложный вопрос для обсуждения, очень чувствительный. И что с того? Если такая площадка, как эта, не может быть более смелой в плане того, кого приглашать и какие сессии проводить, я полагаю, что они действительно потеряли авторитет в моих глазах", - сказала Калламар, комментируя то, что в Давосе не уделили больше внимания происходящему в Газе, в том числе погибшим журналистам.
Калламар также отметила, что в этом году среди участников форума было меньше единодушия относительно конфликта на Украине, что, по ее мнению, связано не только с обострением палестино-израильского конфликта, но и другими намного более обширными причинами. По ее словам, "вся международная система оказалась разорвана на части".
По данным Комитета защиты журналистов (CPJ), по состоянию на 19 января в секторе Газа погибли 83 журналиста и работника СМИ. Среди них 76 палестинских, четверо израильских и трое ливанских сотрудников средств массовой информации. Еще 16 человек получили ранения, трое пропали без вести, а 25 были задержаны.