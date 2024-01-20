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В Amnesty International поставили под сомнение авторитет форума в Давосе

В Amnesty International поставили под сомнение авторитет форума в Давосе - РИА Новости, 20.01.2024

В Amnesty International поставили под сомнение авторитет форума в Давосе

Неспособность участников Всемирного экономического форума, который проходил в минувшие дни в швейцарском Давосе, уделить внимание смертям журналистов в секторе... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T01:20

2024-01-20T01:20

2024-01-20T01:20

в мире

давос

amnesty international

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

израиль

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Неспособность участников Всемирного экономического форума, который проходил в минувшие дни в швейцарском Давосе, уделить внимание смертям журналистов в секторе Газа ставит под сомнение авторитет мероприятия, заявила генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty Internationnal Аньес Калламар в интервью журналу Time. Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходил с 15 по 19 января. "Я могу понять, что это очень сложный вопрос для обсуждения, очень чувствительный. И что с того? Если такая площадка, как эта, не может быть более смелой в плане того, кого приглашать и какие сессии проводить, я полагаю, что они действительно потеряли авторитет в моих глазах", - сказала Калламар, комментируя то, что в Давосе не уделили больше внимания происходящему в Газе, в том числе погибшим журналистам.Калламар также отметила, что в этом году среди участников форума было меньше единодушия относительно конфликта на Украине, что, по ее мнению, связано не только с обострением палестино-израильского конфликта, но и другими намного более обширными причинами. По ее словам, "вся международная система оказалась разорвана на части". По данным Комитета защиты журналистов (CPJ), по состоянию на 19 января в секторе Газа погибли 83 журналиста и работника СМИ. Среди них 76 палестинских, четверо израильских и трое ливанских сотрудников средств массовой информации. Еще 16 человек получили ранения, трое пропали без вести, а 25 были задержаны.

https://ria.ru/20240119/gaza-1922432528.html

давос

сектор газа

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, давос, amnesty international, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль