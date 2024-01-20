https://ria.ru/20240120/avtobusy-1922549446.html
В Турции столкнулись полицейский и туристический автобусы
В Турции столкнулись полицейский и туристический автобусы - РИА Новости, 20.01.2024
В Турции столкнулись полицейский и туристический автобусы
Автобус, перевозивший полицейских, и автобус с туристами столкнулись в турецком городе Эдирне на северо-западе страны, по предварительным данным, пострадали 11... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T21:48
2024-01-20T21:48
2024-01-20T21:49
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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Автобус, перевозивший полицейских, и автобус с туристами столкнулись в турецком городе Эдирне на северо-западе страны, по предварительным данным, пострадали 11 человек, десять из них правоохранители, передал телеканал TELE1. "В Эдирне столкнулись рейсовый автобус, перевозивший полицейских, и автобус, перевозивший туристов. В результате аварии пострадали 11 человек, десять из которых – сотрудники полиции. Авария произошла около 20.00 (совпадает с мск) на шестом километре шоссе Эдирне - Капыкуле", - передает телеканал. По его данным, 10 полицейских получили лёгкие ранения, на место происшествия были направлены полицейские и медицинские бригады. Начальник полиции Эдирне Онур Карабурун также прибыл на место аварии. По факту ДТП начато расследование.
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в мире, авто, эдирне (провинция), турция
В мире, Авто, Эдирне (провинция), Турция
В Турции столкнулись полицейский и туристический автобусы
В Турции столкнулись полицейский и туристический автобусы, 11 человек пострадали