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Дрон ВСУ повредил линию газоснабжения в селе под Белгородом - РИА Новости, 20.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:31 20.01.2024 (обновлено: 18:41 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/ataka-1922524931.html
Дрон ВСУ повредил линию газоснабжения в селе под Белгородом
Дрон ВСУ повредил линию газоснабжения в селе под Белгородом - РИА Новости, 20.01.2024
Дрон ВСУ повредил линию газоснабжения в селе под Белгородом
Украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Новостроевка-Вторая в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T17:31
2024-01-20T18:41
специальная военная операция на украине
украина
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Новостроевка-Вторая в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.&quot;Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения&quot;, — написал он в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте.Село Новостроевка-Вторая расположено в нескольких метрах от границы России и Украины. Грайворонский округ находится рядом с Харьковской и Сумской областями.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в среду средства ПВО сбили дрон в Валуйском городском округе Белгородской области. Тогда также обошлось без пострадавших.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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украина, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
Дрон ВСУ повредил линию газоснабжения в селе под Белгородом

Гладков: дрон ВСУ атаковал белгородское село, повреждена линия газоснабжения

© фото очевидцаПоследствия обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области
Последствия обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области
© фото очевидца
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БЕЛГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Новостроевка-Вторая в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«

"Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения", — написал он в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте.
Село Новостроевка-Вторая расположено в нескольких метрах от границы России и Украины. Грайворонский округ находится рядом с Харьковской и Сумской областями.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в среду средства ПВО сбили дрон в Валуйском городском округе Белгородской области. Тогда также обошлось без пострадавших.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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