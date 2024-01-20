https://ria.ru/20240120/ataka-1922524931.html

Дрон ВСУ повредил линию газоснабжения в селе под Белгородом

Дрон ВСУ повредил линию газоснабжения в селе под Белгородом - РИА Новости, 20.01.2024

Дрон ВСУ повредил линию газоснабжения в селе под Белгородом

Украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Новостроевка-Вторая в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T17:31

2024-01-20T17:31

2024-01-20T18:41

специальная военная операция на украине

украина

белгородская область

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/14/1922533338_0:236:1278:955_1920x0_80_0_0_0f42e081b971ea56765fa9b54afdba91.jpg

БЕЛГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Новостроевка-Вторая в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения", — написал он в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте.Село Новостроевка-Вторая расположено в нескольких метрах от границы России и Украины. Грайворонский округ находится рядом с Харьковской и Сумской областями.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в среду средства ПВО сбили дрон в Валуйском городском округе Белгородской области. Тогда также обошлось без пострадавших.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

украина

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины