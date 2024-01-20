https://ria.ru/20240120/arsenal-1922460627.html

В США заявили, что американский ядерный арсенал "опасно" устарел

В США заявили, что американский ядерный арсенал "опасно" устарел - РИА Новости, 20.01.2024

В США заявили, что американский ядерный арсенал "опасно" устарел

Ядерный арсенал США уступает России и опасно устарел из-за недостаточного финансирования с отставанием от графика его обновления, такое мнение выразили... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T04:44

2024-01-20T04:44

2024-01-20T04:44

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Ядерный арсенал США уступает России и опасно устарел из-за недостаточного финансирования с отставанием от графика его обновления, такое мнение выразили руководящий член комитета по вооруженным силам сената Роджер Уикер и его коллега, руководящий член комитета по правилам и администрированию Дебра Фишер в колонке для Wall Street Journal. "Американские ядерные вооружения опасно устарели. Наша безопасность зависит от финансирования и своевременного размещения межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel", - говорится в статье.По мнению законодателей, сохранение ядерного щита США является задачей, которая не подлежит обсуждению, однако критически важные обновления арсенала недостаточно финансируются и отстают от графика. "Конгресс и Белый дом должны действовать быстро, чтобы решить эти проблемы и предотвратить появление новых", - отмечают Уикер и Фишер, призывая привлечь администрацию президента Джо Байдена к ответственности "за эти провалы". Американские сенаторы признают, что Россия уже управляет "крупнейшими в мире ядерными силами", включая "почти не ограниченные по дальности" межконтинентальные баллистические ракеты. "Кремль может похвастаться преимуществом десять к одному над США в тактическом ядерном оружии малой дальности, а также в межконтинентальных ядерных торпедах и крылатых ракетах", - пишут они. Также указывается, что экономическая политика администрации Байдена и слабая военная поддержка привели к тому, что программа создания и развертывания Sentinel сталкивается с ошеломляющей инфляцией и нехваткой важнейших поставщиков технологий, квалифицированной рабочей силы и материалов. "Эта администрация, включая Пентагон, имела широкие возможности, чтобы поощрять инновации, требовать выполнения программы и продвигать расширения внутреннего промышленного потенциала", - указали законодатели. По их мнению, отказ от Sentinel или сокращение программы невозможны, поскольку безопасность США зависит от модернизированных и полностью действующих возможностей ядерного сдерживания. В пятницу Блумберг сообщал, что программа создания американской МБР Sentinel подорожала на 37% по сравнению с прежней оценков в 96 миллиардов долларов, что приведет к проверке Пентагона с оценкой перспектив исполнения проекта в целом. Рост затрат относится не только к каждой отдельной ракете, но и затратам на строительство шахт и центров управления запуском. Общая стоимость программы оценивается теперь в 131,5 миллиарда долларов. Sentinel, как ожидается, поступит на вооружение армии США в апреле-июне 2030 года. Изначально ее создание планировалось завершить в 2029 году. В апреле прошлого года ведущие американские СМИ писали, что передача на вооружение Sentinel может затянуться на несколько лет из-за нехватки квалифицированных инженеров и проблем с цепочками поставок. Ранее президент РФ Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, угрозы применения против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, министерство обороны сша, в мире