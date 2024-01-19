https://ria.ru/20240119/zona-1922405403.html

В ГД внесли проект о включении в Арктическую зону двух районов Югры

В ГД внесли проект о включении в Арктическую зону двух районов Югры - РИА Новости, 19.01.2024

В ГД внесли проект о включении в Арктическую зону двух районов Югры

Правительство внесло в Госдуму законопроект о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в состав... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:59

2024-01-19T17:59

2024-01-19T17:59

россия

арктика

михаил мишустин

владимир путин

алексей чекунков

белоярский район

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в состав Арктической зоны РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ вносит соответствующее изменение в статью 2 закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ". Он разработан по поручению президента России Владимира Путина. Расширение границ Арктической зоны придаст дополнительный импульс развитию экономики и социальной сферы, повысится качество и уровень жизни граждан этих районов, пояснял в четверг на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин. По своим географическим и природно-климатическим характеристикам эти районы схожи с территориями этого макрорегиона, а также соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктики, отмечал он. Причем районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в ряде ключевых секторов - добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике, туризме, считает Мишустин. А глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в своем Telegram-канале написал, что, благодаря вхождению в Арктическую зону в этих двух районах станут доступны все арктические льготы. Это уникальные условия ведения бизнеса, арктическая ипотека, бесплатные участки земли, отметил он. Согласно пояснительной записке к документу, в Белоярском районе планируется реализовать пять новых инвестиционных проектов с привлечением частных инвестиций на сумму более 900 миллионов рублей и созданием 73 рабочих мест, в Березовском районе - четыре, с привлечением частных инвестиций на сумму более 2,6 миллиарда рублей и созданием 174 рабочих мест. При этом прогнозный размер возможных дополнительных средств субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату страховых взносов за новых резидентов Арктической зоны в ХМАО на период с 2024 по 2033 год предположительно составит 397,78 миллиона рублей. А совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов во внебюджетные фонды за этот период составят около 3,7 миллиарда, отмечается также в пояснительной записке.

https://ria.ru/20231228/karta-1918593914.html

https://ria.ru/20231227/voyna-1918334615.html

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россия, арктика, михаил мишустин, владимир путин, алексей чекунков, белоярский район, госдума рф, экономика