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В Кремле прокомментировали поиски Украиной маршрутов для поставок зерна - РИА Новости, 19.01.2024
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13:46 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/zerno-1922334428.html
В Кремле прокомментировали поиски Украиной маршрутов для поставок зерна
В Кремле прокомментировали поиски Украиной маршрутов для поставок зерна - РИА Новости, 19.01.2024
В Кремле прокомментировали поиски Украиной маршрутов для поставок зерна
Оснований для возобновления "зерновой сделки" нет, иные пути перевозок украинского зерна опасные, судовладельцы и компании должны отдавать отчет, что работают с РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:46
2024-01-19T13:46
россия
украина
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Оснований для возобновления "зерновой сделки" нет, иные пути перевозок украинского зерна опасные, судовладельцы и компании должны отдавать отчет, что работают с максимальным риском, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, этих разговоров больше не ведется, нету никаких оснований, наверное, для возобновления этих разговоров. Сделка так и не была выполнена в той части, в которой она касалась нас, и нет никаких перспектив для выполнения, мы их не видим. Что касается иных путей, они опасны, они полны рисков", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что Украина пытается установить новые маршруты для поставок зерна, и ведутся ли разговоры о новой зерновой сделке. Песков добавил, что это больше тема для страховых компаний, для коммерческих судовладельцев. "Конечно, там все должны отдавать отчет, что они работают с максимальными рисками", - добавил он. Посол Украины в Турции Василий Боднар ранее заявил, что Киев ведет "определенные переговоры" по поиску альтернативного прежней зерновой сделке формата, его слова приводило агентство Рейтер. Россия пока не видит перспектив в возобновлении черноморской зерновой инициативы, отмечала ранее в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20240119/sdelka-1922252125.html
https://ria.ru/20231222/guterresh-1917583846.html
https://ria.ru/20231217/sdelka-1916309237.html
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россия, украина, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали поиски Украиной маршрутов для поставок зерна

Песков назвал новые пути перевозок украинского зерна опасными

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разгрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Оснований для возобновления "зерновой сделки" нет, иные пути перевозок украинского зерна опасные, судовладельцы и компании должны отдавать отчет, что работают с максимальным риском, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, этих разговоров больше не ведется, нету никаких оснований, наверное, для возобновления этих разговоров. Сделка так и не была выполнена в той части, в которой она касалась нас, и нет никаких перспектив для выполнения, мы их не видим. Что касается иных путей, они опасны, они полны рисков", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что Украина пытается установить новые маршруты для поставок зерна, и ведутся ли разговоры о новой зерновой сделке.
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Песков добавил, что это больше тема для страховых компаний, для коммерческих судовладельцев. "Конечно, там все должны отдавать отчет, что они работают с максимальными рисками", - добавил он.
Посол Украины в Турции Василий Боднар ранее заявил, что Киев ведет "определенные переговоры" по поиску альтернативного прежней зерновой сделке формата, его слова приводило агентство Рейтер. Россия пока не видит перспектив в возобновлении черноморской зерновой инициативы, отмечала ранее в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
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Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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