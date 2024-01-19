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Тамбовский губернатор заявил о штатной работе порохового завода - РИА Новости, 19.01.2024
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10:57 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/zavod-1922279035.html
Тамбовский губернатор заявил о штатной работе порохового завода
Тамбовский губернатор заявил о штатной работе порохового завода - РИА Новости, 19.01.2024
Тамбовский губернатор заявил о штатной работе порохового завода
Тамбовский пороховой завод работает в штатном режиме, все меры для безопасности жителей региона принимаются, сообщил РИА Новости губернатор Максим Егоров. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T10:57
2024-01-19T10:57
происшествия
украина
котовск
максим егоров
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ВОРОНЕЖ, 19 янв - РИА Новости. Тамбовский пороховой завод работает в штатном режиме, все меры для безопасности жителей региона принимаются, сообщил РИА Новости губернатор Максим Егоров. В Telegram-канале Shot появилась информация о попытке Украины атаковать Тамбовский пороховой завод утром в пятницу. "Все необходимые меры для обеспечения безопасности наших жителей предпринимались и предпринимаются. Предприятие работает в штатном режиме. Ситуация находится под контролем", — прокомментировал Егоров информацию. Тамбовский пороховой завод находится в Котовске. На предприятии выпускают пироксилиновые пороха.
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происшествия, украина, котовск, максим егоров
Происшествия, Украина, Котовск, Максим Егоров
Тамбовский губернатор заявил о штатной работе порохового завода

Губернатор Егоров: Тамбовский пороховой завод работает в штатном режиме

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Тамбовской области Максим Егоров
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 19 янв - РИА Новости. Тамбовский пороховой завод работает в штатном режиме, все меры для безопасности жителей региона принимаются, сообщил РИА Новости губернатор Максим Егоров.
В Telegram-канале Shot появилась информация о попытке Украины атаковать Тамбовский пороховой завод утром в пятницу.
«
"Все необходимые меры для обеспечения безопасности наших жителей предпринимались и предпринимаются. Предприятие работает в штатном режиме. Ситуация находится под контролем", — прокомментировал Егоров информацию.
Тамбовский пороховой завод находится в Котовске. На предприятии выпускают пироксилиновые пороха.
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