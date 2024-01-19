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Тамбовский губернатор заявил о штатной работе порохового завода
Тамбовский губернатор заявил о штатной работе порохового завода - РИА Новости, 19.01.2024
Тамбовский губернатор заявил о штатной работе порохового завода
Тамбовский пороховой завод работает в штатном режиме, все меры для безопасности жителей региона принимаются, сообщил РИА Новости губернатор Максим Егоров. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T10:57
2024-01-19T10:57
2024-01-19T10:57
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 19 янв - РИА Новости. Тамбовский пороховой завод работает в штатном режиме, все меры для безопасности жителей региона принимаются, сообщил РИА Новости губернатор Максим Егоров. В Telegram-канале Shot появилась информация о попытке Украины атаковать Тамбовский пороховой завод утром в пятницу. "Все необходимые меры для обеспечения безопасности наших жителей предпринимались и предпринимаются. Предприятие работает в штатном режиме. Ситуация находится под контролем", — прокомментировал Егоров информацию. Тамбовский пороховой завод находится в Котовске. На предприятии выпускают пироксилиновые пороха.
https://ria.ru/20240118/pvo-1922143686.html
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происшествия, украина, котовск, максим егоров
Происшествия, Украина, Котовск, Максим Егоров
Тамбовский губернатор заявил о штатной работе порохового завода
Губернатор Егоров: Тамбовский пороховой завод работает в штатном режиме