https://ria.ru/20240119/zakony-1922409577.html

Меры за нарушение иностранцами российских законов предложили ужесточить

Меры за нарушение иностранцами российских законов предложили ужесточить - РИА Новости, 19.01.2024

Меры за нарушение иностранцами российских законов предложили ужесточить

МВД и ФСБ займутся выработкой предложений по усилению мер ответственности за нарушение иностранцами российских законов, говорится в плане мероприятий по... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:16

2024-01-19T18:16

2024-01-19T18:16

россия

михаил мишустин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

политика

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. МВД и ФСБ займутся выработкой предложений по усилению мер ответственности за нарушение иностранцами российских законов, говорится в плане мероприятий по реализации концепции миграционной политики, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Распоряжение об утверждении плана подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно плану, МВД и ФСБ до 20 марта должны представить в кабмин предложения по усилению мер ответственности за нарушение иностранными гражданами законодательства РФ.

https://ria.ru/20231225/putin-1917984162.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, михаил мишустин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), политика