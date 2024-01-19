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Меры за нарушение иностранцами российских законов предложили ужесточить - РИА Новости, 19.01.2024
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18:16 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/zakony-1922409577.html
Меры за нарушение иностранцами российских законов предложили ужесточить
Меры за нарушение иностранцами российских законов предложили ужесточить - РИА Новости, 19.01.2024
Меры за нарушение иностранцами российских законов предложили ужесточить
МВД и ФСБ займутся выработкой предложений по усилению мер ответственности за нарушение иностранцами российских законов, говорится в плане мероприятий по... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:16
2024-01-19T18:16
россия
михаил мишустин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
политика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. МВД и ФСБ займутся выработкой предложений по усилению мер ответственности за нарушение иностранцами российских законов, говорится в плане мероприятий по реализации концепции миграционной политики, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Распоряжение об утверждении плана подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно плану, МВД и ФСБ до 20 марта должны представить в кабмин предложения по усилению мер ответственности за нарушение иностранными гражданами законодательства РФ.
https://ria.ru/20231225/putin-1917984162.html
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россия, михаил мишустин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), политика
Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Политика
Меры за нарушение иностранцами российских законов предложили ужесточить

МВД и ФСБ проработают ужесточение мер за нарушение иностранцами законов России

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИностранные туристки на Красной площади в Москве
Иностранные туристки на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Иностранные туристки на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. МВД и ФСБ займутся выработкой предложений по усилению мер ответственности за нарушение иностранцами российских законов, говорится в плане мероприятий по реализации концепции миграционной политики, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Распоряжение об утверждении плана подписал премьер Михаил Мишустин.
Согласно плану, МВД и ФСБ до 20 марта должны представить в кабмин предложения по усилению мер ответственности за нарушение иностранными гражданами законодательства РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Путин подписал закон о сроках содержания иностранных граждан при выдворении
25 декабря 2023, 16:35
 
РоссияМихаил МишустинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Политика
 
 
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