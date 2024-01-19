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Захарова назвала блокировку канала Михалкова на YouTube цензурой Запада - РИА Новости, 19.01.2024
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20:32 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/zakharova-1922431454.html
Захарова назвала блокировку канала Михалкова на YouTube цензурой Запада
Захарова назвала блокировку канала Михалкова на YouTube цензурой Запада - РИА Новости, 19.01.2024
Захарова назвала блокировку канала Михалкова на YouTube цензурой Запада
Блокировка YouTube канала режиссера Никиты Михалкова - классический пример политической цензуры и патологической нетерпимости неолиберального Запада, заявила... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T20:32
2024-01-19T20:32
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максут шадаев
государственный департамент сша
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Блокировка YouTube канала режиссера Никиты Михалкова - классический пример политической цензуры и патологической нетерпимости неолиберального Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При попытке перейти по ссылке на YouTube-канал "БесогонТВ" платформа отображает сообщение о том, что аккаунт заблокирован "за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний". "Нынешнее решение владельца "Ютьюб" - американской корпорации "Гугл" - классический пример политической цензуры и патологической нетерпимости неолиберального Запада к точкам зрения и мнениям, отличным от своих", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат добавила, что "защита права на свободу доступа к информации, плюрализм мнений, свобода слова – все это пустой звук для Белого дома, Госдепа и тем более полностью подконтрольной спецслужбам США частной корпорации". "Для них ничего не стоит на деле нарушить даже ключевые положения внутреннего законодательства – первую поправку к конституции США, которая запрещает федеральному правительству препятствовать кому-либо выражать свое мнение или наказывать кого-либо за сказанное", - отметила она. На фоне российской спецоперации на Украине против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta* (деятельность Meta* запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством". Ранее в Госдуме заявляли, что техническая блокировка в России инфраструктуры Google, в том числе YouTube, вызовет ряд сложностей, приведет к нежелательным социальным эффектам. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев опровергал информацию о возможной блокировке YouTube и WhatsApp в России, по его словам, вопрос об этом не стоит. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн отмечал, что прежде чем думать о блокировке YouTube, в России нужно создать адекватную и полноценную замену этому сервису.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240119/mikhalkov-1922304753.html
https://ria.ru/20231215/youtube-1916052681.html
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в мире, россия, сша, украина, никита михалков, мария захарова, максут шадаев, государственный департамент сша, youtube
В мире, Россия, США, Украина, Никита Михалков, Мария Захарова, Максут Шадаев, Государственный департамент США, YouTube
Захарова назвала блокировку канала Михалкова на YouTube цензурой Запада

Захарова назвала блокировку канала Михалкова на YouTube примером цензуры Запада

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Блокировка YouTube канала режиссера Никиты Михалкова - классический пример политической цензуры и патологической нетерпимости неолиберального Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
При попытке перейти по ссылке на YouTube-канал "БесогонТВ" платформа отображает сообщение о том, что аккаунт заблокирован "за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний".
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Никита Михалков высказался о блокировке "Бесогон ТВ" на YouTube
12:17
"Нынешнее решение владельца "Ютьюб" - американской корпорации "Гугл" - классический пример политической цензуры и патологической нетерпимости неолиберального Запада к точкам зрения и мнениям, отличным от своих", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат добавила, что "защита права на свободу доступа к информации, плюрализм мнений, свобода слова – все это пустой звук для Белого дома, Госдепа и тем более полностью подконтрольной спецслужбам США частной корпорации".
"Для них ничего не стоит на деле нарушить даже ключевые положения внутреннего законодательства – первую поправку к конституции США, которая запрещает федеральному правительству препятствовать кому-либо выражать свое мнение или наказывать кого-либо за сказанное", - отметила она.
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В Госдуме рассказали о процессе замещения YouTube в России
15 декабря 2023, 15:41
На фоне российской спецоперации на Украине против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta* (деятельность Meta* запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
Ранее в Госдуме заявляли, что техническая блокировка в России инфраструктуры Google, в том числе YouTube, вызовет ряд сложностей, приведет к нежелательным социальным эффектам. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев опровергал информацию о возможной блокировке YouTube и WhatsApp в России, по его словам, вопрос об этом не стоит. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн отмечал, что прежде чем думать о блокировке YouTube, в России нужно создать адекватную и полноценную замену этому сервису.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мужчина идет по одной из улиц - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
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