https://ria.ru/20240119/zaderzhanie-1922246906.html

В Казахстане задержали находящегося в розыске россиянина

В Казахстане задержали находящегося в розыске россиянина - РИА Новости, 19.01.2024

В Казахстане задержали находящегося в розыске россиянина

Двух граждан Узбекистана и одного россиянина, находившихся в розыске, задержали в Туркестанской области Казахстана, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T06:46

2024-01-19T06:46

2024-01-19T06:46

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АЛМА-АТА, 19 янв - РИА Новости. Двух граждан Узбекистана и одного россиянина, находившихся в розыске, задержали в Туркестанской области Казахстана, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики. "Один из задержанных иностранцев, три года находившийся в международном розыске, гражданин Узбекистана. Его полицейские задержали в Ордабасинском районе. 38-летний мужчина был осужден на родине за совершение разбойного нападения. Установлено, что в 2020 году он совершил побег из мест лишения свободы, а после незаконно пересек границу Казахстана. По данному факту все обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении. Второй гражданин Узбекистана, по данным МВД, был объявлен в розыск департаментом полиции Астаны за хранение наркотиков. "Третьего подозреваемого, гражданина России, находившегося в международном розыске, задержали в Келесском районе. Молодой человек был объявлен в розыск в соседней стране в декабре 2022 года и скрывался на территории Казахстана", - отметили в МВД. В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции.

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Максим Горбачев

казахстан, узбекистан, в мире, россия