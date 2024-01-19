https://ria.ru/20240119/zaderzhanie-1922246906.html
В Казахстане задержали находящегося в розыске россиянина
В Казахстане задержали находящегося в розыске россиянина - РИА Новости, 19.01.2024
В Казахстане задержали находящегося в розыске россиянина
Двух граждан Узбекистана и одного россиянина, находившихся в розыске, задержали в Туркестанской области Казахстана, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T06:46
2024-01-19T06:46
2024-01-19T06:46
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АЛМА-АТА, 19 янв - РИА Новости. Двух граждан Узбекистана и одного россиянина, находившихся в розыске, задержали в Туркестанской области Казахстана, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики. "Один из задержанных иностранцев, три года находившийся в международном розыске, гражданин Узбекистана. Его полицейские задержали в Ордабасинском районе. 38-летний мужчина был осужден на родине за совершение разбойного нападения. Установлено, что в 2020 году он совершил побег из мест лишения свободы, а после незаконно пересек границу Казахстана. По данному факту все обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении. Второй гражданин Узбекистана, по данным МВД, был объявлен в розыск департаментом полиции Астаны за хранение наркотиков. "Третьего подозреваемого, гражданина России, находившегося в международном розыске, задержали в Келесском районе. Молодой человек был объявлен в розыск в соседней стране в декабре 2022 года и скрывался на территории Казахстана", - отметили в МВД. В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Казахстане задержали находящегося в розыске россиянина
В Казахстане задержали находящихся в розыске иностранцев, включая россиянина