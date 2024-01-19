https://ria.ru/20240119/yugra-1922414347.html
Объем инвестиций в основной капитал Югры составил 1,4 триллиона рублей
Объем инвестиций в основной капитал Югры составил 1,4 триллиона рублей - РИА Новости, 19.01.2024
Объем инвестиций в основной капитал Югры составил 1,4 триллиона рублей
Объем инвестиций в основной капитал Ханты-Мансийского автономного округа в 2023 году составил чуть больше 1,4 триллиона рублей, а оборот предприятий малого и... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:39
2024-01-19T18:39
2024-01-19T18:39
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Ханты-Мансийского автономного округа в 2023 году составил чуть больше 1,4 триллиона рублей, а оборот предприятий малого и среднего предпринимательства возрос до 627 миллиардов, сообщает Фонд развития Югры. Вопросы улучшения инвестиционного климата в ХМАО в пятницу обсудило в Ханты-Мансийске предпринимательское сообщество региона. "По предварительным данным статистики, объем промышленного производства в округе за 11 месяцев составил 8 триллионов рублей, что почти на 2 триллиона больше, чем в прошлом году. Объем инвестиций в основной капитал растет на протяжении последних 10 лет, и в 2023 году он составил чуть больше 1,4 триллиона рублей. Это как раз внутренний рынок потребления нашего региона. Увеличился оборот предприятий МСП, он вырос более чем на 50 миллиардов рублей и составил 627 миллиарда за 2023 год", - приводятся в сообщении слова первого заместителя главы региона Алексея Забозлаева. Замгубернатора отметил, что в регионе действует широкий перечень мер поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, в том числе предоставление в аренду земельных участков, сопровождение проектов, меры финансовой и нефинансовой поддержки. В ближайшее время, по его словам, для субъектов малого и среднего предпринимательства могут быть введены дополнительные меры поддержки, такие как инновационный сертификат, страховой кэшбек и кэшбек на маркетплейсах. В общей сложности, в 2023 году на поддержку бизнеса было направлено более 7,5 миллиарда рублей, добавил Забозлаев. "Сегодня Фонд развития Югры может оказать несколько видов поддержки. Финансовую – сюда входят льготные займы и гранты на развитие туринфраструктуры. Информационно-консультационную – здесь речь идет о сопровождении проекта. Образовательную – многим уже знакомы наши образовательные проекты: "Я – фермер Югры" и "ИНВЕСТшкола", - добавил в свою очередь генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев.
https://ria.ru/20240119/zona-1922405403.html
https://ria.ru/20240118/yugra-1922210525.html
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экономика, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск, роман колупаев, югра
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийск, Роман Колупаев, Югра
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Ханты-Мансийского автономного округа в 2023 году составил чуть больше 1,4 триллиона рублей, а оборот предприятий малого и среднего предпринимательства возрос до 627 миллиардов, сообщает Фонд развития Югры.
Вопросы улучшения инвестиционного климата в ХМАО в пятницу обсудило в Ханты-Мансийске предпринимательское сообщество региона.
В ГД внесли проект о включении в Арктическую зону двух районов Югры
"По предварительным данным статистики, объем промышленного производства в округе за 11 месяцев составил 8 триллионов рублей, что почти на 2 триллиона больше, чем в прошлом году. Объем инвестиций в основной капитал растет на протяжении последних 10 лет, и в 2023 году он составил чуть больше 1,4 триллиона рублей. Это как раз внутренний рынок потребления нашего региона. Увеличился оборот предприятий МСП, он вырос более чем на 50 миллиардов рублей и составил 627 миллиарда за 2023 год", - приводятся в сообщении слова первого заместителя главы региона Алексея Забозлаева.
Замгубернатора отметил, что в регионе действует широкий перечень мер поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, в том числе предоставление в аренду земельных участков, сопровождение проектов, меры финансовой и нефинансовой поддержки. В ближайшее время, по его словам, для субъектов малого и среднего предпринимательства могут быть введены дополнительные меры поддержки, такие как инновационный сертификат, страховой кэшбек и кэшбек на маркетплейсах. В общей сложности, в 2023 году на поддержку бизнеса было направлено более 7,5 миллиарда рублей, добавил Забозлаев.
"Сегодня Фонд развития Югры может оказать несколько видов поддержки. Финансовую – сюда входят льготные займы и гранты на развитие туринфраструктуры. Информационно-консультационную – здесь речь идет о сопровождении проекта. Образовательную – многим уже знакомы наши образовательные проекты: "Я – фермер Югры" и "ИНВЕСТшкола", - добавил в свою очередь генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев.
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