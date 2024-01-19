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Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 19.01.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы слышны в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:27
2024-01-19T16:27
2024-01-19T16:27
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. "В Днепровском районе города слышны взрывы", - написал Мрочко в своем Telegram-канале. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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в мире, херсон, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Киев
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Назначенный Киевом Мрочко сообщил о взрывах в центральной части Херсона