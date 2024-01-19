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Брокер ВТБ будет выплачивать купонные доходы на банковские счета - РИА Новости, 19.01.2024
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16:02 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/vtb-1922371089.html
Брокер ВТБ будет выплачивать купонные доходы на банковские счета
Брокер ВТБ будет выплачивать купонные доходы на банковские счета - РИА Новости, 19.01.2024
Брокер ВТБ будет выплачивать купонные доходы на банковские счета
Брокер "ВТБ Мои инвестиции" предоставит клиентам возможность получать выплаты доходов по российским облигациям на банковские счета, сообщает ВТБ. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:02
2024-01-19T16:02
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Брокер "ВТБ Мои инвестиции" предоставит клиентам возможность получать выплаты доходов по российским облигациям на банковские счета, сообщает ВТБ. Эта возможность касается ценных бумаг, приобретенных на брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). "До 1 января 2024 года ВТБ перечислял купонные доходы на банковские счета клиентов, если они выбирали такую опцию. В связи с изменением требований Налогового кодекса с начала года выплаты начисляются на брокерский счет или ИИС. В первом квартале брокер ВТБ вернется к практике выплаты таких доходов на банковские счета", - пояснили в банке. Брокер ВТБ самостоятельно учтет затраты клиента по оплате накопленного купонного дохода, поэтому никаких дополнительных действий инвесторам совершать не требуется. Также будет рассчитан и удержан налог с таких доходов, добавили в ВТБ.
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втб, россия
ВТБ, Россия

Брокер ВТБ будет выплачивать купонные доходы на банковские счета

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB" на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд компании VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стенд компании "VTB" на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Брокер "ВТБ Мои инвестиции" предоставит клиентам возможность получать выплаты доходов по российским облигациям на банковские счета, сообщает ВТБ.
Эта возможность касается ценных бумаг, приобретенных на брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).
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"До 1 января 2024 года ВТБ перечислял купонные доходы на банковские счета клиентов, если они выбирали такую опцию. В связи с изменением требований Налогового кодекса с начала года выплаты начисляются на брокерский счет или ИИС. В первом квартале брокер ВТБ вернется к практике выплаты таких доходов на банковские счета", - пояснили в банке.
Брокер ВТБ самостоятельно учтет затраты клиента по оплате накопленного купонного дохода, поэтому никаких дополнительных действий инвесторам совершать не требуется. Также будет рассчитан и удержан налог с таких доходов, добавили в ВТБ.
 
ВТБРоссия
 
 
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