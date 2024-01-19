https://ria.ru/20240119/vtb-1922371089.html

Брокер ВТБ будет выплачивать купонные доходы на банковские счета

Брокер ВТБ будет выплачивать купонные доходы на банковские счета - РИА Новости, 19.01.2024

Брокер ВТБ будет выплачивать купонные доходы на банковские счета

Брокер "ВТБ Мои инвестиции" предоставит клиентам возможность получать выплаты доходов по российским облигациям на банковские счета, сообщает ВТБ. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:02

2024-01-19T16:02

2024-01-19T16:02

втб

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Брокер "ВТБ Мои инвестиции" предоставит клиентам возможность получать выплаты доходов по российским облигациям на банковские счета, сообщает ВТБ. Эта возможность касается ценных бумаг, приобретенных на брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). "До 1 января 2024 года ВТБ перечислял купонные доходы на банковские счета клиентов, если они выбирали такую опцию. В связи с изменением требований Налогового кодекса с начала года выплаты начисляются на брокерский счет или ИИС. В первом квартале брокер ВТБ вернется к практике выплаты таких доходов на банковские счета", - пояснили в банке. Брокер ВТБ самостоятельно учтет затраты клиента по оплате накопленного купонного дохода, поэтому никаких дополнительных действий инвесторам совершать не требуется. Также будет рассчитан и удержан налог с таких доходов, добавили в ВТБ.

https://ria.ru/20240119/vtb-1922363917.html

россия

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

втб, россия