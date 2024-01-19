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Рогов отреагировал на слова представителя НАТО о войне с Россией
Рогов отреагировал на слова представителя НАТО о войне с Россией - РИА Новости, 19.01.2024
Рогов отреагировал на слова представителя НАТО о войне с Россией
Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал безумством слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T20:22
2024-01-19T20:22
2024-01-19T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал безумством слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке к войне с Россией. Ранее Бауэр заявил, что нужно подготовиться к конфликту с Россией и создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет. Его слова цитирует газета Telegraph. "Безумство западных элит не имеет границ, и остановить их может только гарантированное понимание ими того, что в случае конфликта с Россией они будут все уничтожены. Есть такое понятие как неприемлемый ущерб, выработанное западными стратегами в годы противостояния с Советским Союзом. Это величина предполагаемых потерь западных государств в результате ответного ядерного удара СССР, которая делает невозможным развязывание войны против него. Запад прекрасно понимал, что если они сунутся на Советский Союз, то выжить они не смогут", — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Запад, поднимая градус агрессии в отношении России, так и не сделал никаких выводов с провалившегося украинского контрнаступления. "Наша грядущая победа на постукраинском пространстве как раз станет одним из этапов мирового переустройства и гарантией того, что НАТО не будет нападать на мирную, мощную и процветающую Россию", — подчеркнул Рогов.
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в мире, россия, владимир рогов, нато, роб бауэр
В мире, Россия, Владимир Рогов, НАТО, Роб Бауэр
Рогов отреагировал на слова представителя НАТО о войне с Россией
Рогов назвал слова представителя НАТО Бауэра о войне с Россией безумством
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал безумством слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке к войне с Россией.
Ранее Бауэр заявил, что нужно подготовиться к конфликту с Россией и создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет. Его слова цитирует газета Telegraph.
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"Безумство западных элит не имеет границ, и остановить их может только гарантированное понимание ими того, что в случае конфликта с Россией они будут все уничтожены. Есть такое понятие как неприемлемый ущерб, выработанное западными стратегами в годы противостояния с Советским Союзом. Это величина предполагаемых потерь западных государств в результате ответного ядерного удара СССР, которая делает невозможным развязывание войны против него. Запад прекрасно понимал, что если они сунутся на Советский Союз, то выжить они не смогут", — сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Запад, поднимая градус агрессии в отношении России, так и не сделал никаких выводов с провалившегося украинского контрнаступления.
"Наша грядущая победа на постукраинском пространстве как раз станет одним из этапов мирового переустройства и гарантией того, что НАТО не будет нападать на мирную, мощную и процветающую Россию", — подчеркнул Рогов.
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