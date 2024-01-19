https://ria.ru/20240119/viza-1922408206.html

Правительство предложило разрешить электронную визу большему числу стран

Правительство предложило разрешить электронную визу большему числу стран - РИА Новости, 19.01.2024

Правительство предложило разрешить электронную визу большему числу стран

Правительство России предлагает расширить перечень стран, гражданам которых доступно оформление единой электронной визы, следует из плана мероприятий концепции... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:07

2024-01-19T18:07

2024-01-19T18:07

россия

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876456449_0:216:3257:2048_1920x0_80_0_0_1cf8356b1a56eb6aab6092708049c9b8.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Правительство России предлагает расширить перечень стран, гражданам которых доступно оформление единой электронной визы, следует из плана мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Правительство РФ утвердило двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики. "Расширение перечня государств, гражданам которых доступно оформление единой электронной визы. Срок 10 декабря 2024 годы", - сообщается в документе. Ответственными исполнителями данного пункта значатся МИД России, МВД России, Минэкономразвития России, ФСБ России.

https://ria.ru/20231225/turisty-1917685561.html

россия

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)