https://ria.ru/20240119/viza-1922408206.html
Правительство предложило разрешить электронную визу большему числу стран
Правительство предложило разрешить электронную визу большему числу стран - РИА Новости, 19.01.2024
Правительство предложило разрешить электронную визу большему числу стран
Правительство России предлагает расширить перечень стран, гражданам которых доступно оформление единой электронной визы, следует из плана мероприятий концепции... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:07
2024-01-19T18:07
2024-01-19T18:07
россия
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Правительство России предлагает расширить перечень стран, гражданам которых доступно оформление единой электронной визы, следует из плана мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Правительство РФ утвердило двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики. "Расширение перечня государств, гражданам которых доступно оформление единой электронной визы. Срок 10 декабря 2024 годы", - сообщается в документе. Ответственными исполнителями данного пункта значатся МИД России, МВД России, Минэкономразвития России, ФСБ России.
https://ria.ru/20231225/turisty-1917685561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Правительство предложило разрешить электронную визу большему числу стран
Власти предложили увеличить число стран, которым доступна электронная виза