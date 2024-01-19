https://ria.ru/20240119/valaam-1922257056.html

3D-документалистика. Как на Валааме "оживили" затопленный пароход

3D-документалистика. Как на Валааме "оживили" затопленный пароход - РИА Новости, 19.01.2024

3D-документалистика. Как на Валааме "оживили" затопленный пароход

Предпремьерный показ документального фильма "Пароход времени" и творческая встреча с создателями картины состоялись в МИА "Россия сегодня". Первыми зрителями... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T09:25

2024-01-19T09:25

2024-01-19T09:49

валаам

ладожское озеро

россия

валаамский монастырь

президентский фонд культурных инициатив

сергей куликов

история

что не найдешь в учебнике

социальный навигатор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922165011_13:0:1894:1058_1920x0_80_0_0_a20fdcde5d2d09462703412c9ec7f550.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Предпремьерный показ документального фильма "Пароход времени" и творческая встреча с создателями картины состоялись в МИА "Россия сегодня". Первыми зрителями стали студенты педагогических университетов и колледжей.Документальный фильм "Пароход времени", созданный на основе результатов уникальных подводных исследований с использованием 3D-технологий, рассказывает о полуторавековой истории корабля "Valamon luostari" ("Валаамский монастырь"), найденного в 2017 году на дне Ладожского озера. Пароход был затоплен в Никоновской бухте 22 января 1940 года во время Советско-финской войны (известна как Зимняя война, 1939-1940).Как отметил руководитель проекта "Пароход времени "Валаамский монастырь", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, генеральный директор Орловского клуба подводного плавания "Диво" Сергей Куликов, находки, сделанные во время экспедиций, имеют большое историческое значение. "Мы захотели поделиться этими находками с обычными зрителями, в первую очередь со студентами, которые придут нам на смену и продолжат подводные исследования", – добавил он, подчеркнув, что "все большие дела начинаются с мечты".При этом, по его мнению, сейчас довольно сложно привлечь внимание молодых людей к документалистике. Именно поэтому команда проекта постаралась использовать новые технологии 3D-съемки, при которой найденный на дне пароход "буквально оживает". По его словам, на сегодняшний день уже многие российские вузы выразили заинтересованность в публичном показе документального фильма, ведь он "не только рассказывает об истории парохода, но и через его историю показывает Валаамский монастырь".Дайверы, которые участвовали в проекте, отметили высокую сохранность находки. Они объяснили это низкими температурами Ладожского озера, где даже летом температура на дне не превышает 7-8℃. "Это подводный холодильник", – сказал Сергей Куликов, добавив, что дайверы даже нашли на корабле и подняли на поверхность бутылку с молоком ("проведенный анализ показал жирность 4,6 процентов").Пресс-секретарь монастыря Михаил Шишков подчеркнул, что проект благословил наместник монастыря епископ Панкратий. "Фильм задает очень правильное направление – проявление человека на Валааме. Просто так на Валааме никто не появляется, здесь все происходит "сверху", - сказал он, добавив, что "Валаам зажигает сердца, человек мечтает сюда вернуться, и эта болезнь уже получила название "валаамка".По его словам, историю флота Валаамского монастыря никто до этого не изучал, и для установления исторических фактов, связанных с уникальной находкой, потребовалось провести работу в архивах Ново-Валаамского монастыря в Финляндии.Он напомнил, что история самого проекта началась с поиска колоколов, утерянных при эвакуации с Николького скита в 40-м году. "Их поставили на лед; скорее всего, они утонули", – рассказал пресс-секретарь.Руководитель клуба подводного плавания заверил, что в этом году поиск колоколов будет продолжен. Кроме того, по его словам, под водой Ладожского озера находятся затопленные пристани, и следующим проектом дайверов может стать проект "Пристани времени".

https://sn.ria.ru/20231221/valaam-1917218278.html

валаам

ладожское озеро

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Предпремьерный показ документального фильма "Пароход времени" и творческая встреча с создателями картины Предпремьерный показ документального фильма "Пароход времени" и творческая встреча с создателями картины 2024-01-19T09:25 true PT75M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валаам, ладожское озеро, россия, валаамский монастырь, президентский фонд культурных инициатив, сергей куликов, история, что не найдешь в учебнике, социальный навигатор