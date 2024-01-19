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Франция заявила, что не может запретить своим гражданам воевать на Украине
Франция заявила, что не может запретить своим гражданам воевать на Украине - РИА Новости, 20.01.2024
Франция заявила, что не может запретить своим гражданам воевать на Украине
Франция не может запретить своим гражданам воевать на Украине, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-19T23:21
2024-01-19T23:21
2024-01-20T00:06
специальная военная операция на украине
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эммануэль макрон
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости. Франция не может запретить своим гражданам воевать на Украине, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI.Так, его спросили о статусе французов, которые принимают участие в конфликте в бывшей советской республике."Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами", — ответил глава ведомства.Кроме того, Лекорню утверждает, что сообщения о наличии французских наемников на Украине — часть "российской информационной войны", которая якобы ужесточилась после объявления президента Эммануэля Макрона о поставках ВСУ дополнительных 40 ракет Scalp.По мнению министра, эти заявления якобы призваны поддерживать риторику о соучастии Франции в конфликте на Украине.В минувшую среду Минобороны России сообщило об уничтожении высокоточным ударом здания в Харькове, где находились иностранные наемники, в том числе из Франции. Погибли более 60 боевиков. Сегодня посла республики в Москве Пьера Леви вызвали в МИД.Французское внешнеполитическое ведомство, несмотря на множество свидетельств присутствия своих граждан в рядах украинских войск, попыталось откреститься от соотечественников. В Париже информацию об уничтожении десятков французов в Харькове назвали "грубой манипуляцией". Там заявили, что "у Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще".В ноябре прошлого года Следственный комитет сообщил, что более 520 иностранных наемников из 44 государств стали фигурантами уголовных дел, в качестве обвиняемых заочно привлекаются в том числе граждане Франции.
https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922355977.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Себастьян Лекорню, Россия, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Пьер Леви, Харьков
Франция заявила, что не может запретить своим гражданам воевать на Украине
Глава МО Франции: Париж не может запретить своим гражданам воевать на Украине
ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости.
Франция не может запретить своим гражданам воевать на Украине, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI
.
Так, его спросили о статусе французов, которые принимают участие в конфликте в бывшей советской республике.
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"Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами", — ответил глава ведомства.
Наемничество во Франции, согласно действующему законодательству, — уголовное преступление. Оно грозит пятью годами тюрьмы и штрафом, сумма которого может достигать 75 тысяч евро.
Кроме того, Лекорню утверждает, что сообщения о наличии французских наемников на Украине — часть "российской информационной войны", которая якобы ужесточилась после объявления президента Эммануэля Макрона
о поставках ВСУ
дополнительных 40 ракет Scalp.
По мнению министра, эти заявления якобы призваны поддерживать риторику о соучастии Франции в конфликте на Украине.
Член Иностранного легиона рассказал о французах в рядах ВСУ
В минувшую среду Минобороны России
сообщило об уничтожении высокоточным ударом здания в Харькове, где находились иностранные наемники, в том числе из Франции. Погибли более 60 боевиков. Сегодня посла республики в Москве Пьера Леви
вызвали в МИД.
Французское внешнеполитическое ведомство, несмотря на множество свидетельств присутствия своих граждан в рядах украинских войск, попыталось откреститься от соотечественников. В Париже информацию об уничтожении десятков французов в Харькове назвали "грубой манипуляцией". Там заявили, что "у Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще".
В ноябре прошлого года Следственный комитет сообщил, что более 520 иностранных наемников из 44 государств стали фигурантами уголовных дел, в качестве обвиняемых заочно привлекаются в том числе граждане Франции.
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