Рейтинг@Mail.ru
Франция заявила, что не может запретить своим гражданам воевать на Украине - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:21 19.01.2024 (обновлено: 00:06 20.01.2024)
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922446783.html
Франция заявила, что не может запретить своим гражданам воевать на Украине
Франция заявила, что не может запретить своим гражданам воевать на Украине - РИА Новости, 20.01.2024
Франция заявила, что не может запретить своим гражданам воевать на Украине
Франция не может запретить своим гражданам воевать на Украине, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-19T23:21
2024-01-20T00:06
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
себастьян лекорню
россия
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_e37d3afdaf4281e97ca23269f6d695a3.jpg
ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости. Франция не может запретить своим гражданам воевать на Украине, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI.Так, его спросили о статусе французов, которые принимают участие в конфликте в бывшей советской республике."Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами", — ответил глава ведомства.Кроме того, Лекорню утверждает, что сообщения о наличии французских наемников на Украине — часть "российской информационной войны", которая якобы ужесточилась после объявления президента Эммануэля Макрона о поставках ВСУ дополнительных 40 ракет Scalp.По мнению министра, эти заявления якобы призваны поддерживать риторику о соучастии Франции в конфликте на Украине.В минувшую среду Минобороны России сообщило об уничтожении высокоточным ударом здания в Харькове, где находились иностранные наемники, в том числе из Франции. Погибли более 60 боевиков. Сегодня посла республики в Москве Пьера Леви вызвали в МИД.Французское внешнеполитическое ведомство, несмотря на множество свидетельств присутствия своих граждан в рядах украинских войск, попыталось откреститься от соотечественников. В Париже информацию об уничтожении десятков французов в Харькове назвали "грубой манипуляцией". Там заявили, что "у Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще".В ноябре прошлого года Следственный комитет сообщил, что более 520 иностранных наемников из 44 государств стали фигурантами уголовных дел, в качестве обвиняемых заочно привлекаются в том числе граждане Франции.
https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922355977.html
https://ria.ru/20240119/legion-1922426288.html
https://ria.ru/20240119/kassety-1921919768.html
франция
украина
россия
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a268462caee1ec38a63daee7d10a34f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, украина, себастьян лекорню, россия, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, госдума рф, пьер леви, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Себастьян Лекорню, Россия, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Пьер Леви, Харьков
Франция заявила, что не может запретить своим гражданам воевать на Украине

Глава МО Франции: Париж не может запретить своим гражданам воевать на Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости. Франция не может запретить своим гражданам воевать на Украине, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI.
Так, его спросили о статусе французов, которые принимают участие в конфликте в бывшей советской республике.
Украинские военнослужащие 43-й механизированной бригады - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Франция решила повоевать с Россией
Вчера, 15:30
"Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами", — ответил глава ведомства.

Наемничество во Франции, согласно действующему законодательству, — уголовное преступление. Оно грозит пятью годами тюрьмы и штрафом, сумма которого может достигать 75 тысяч евро.

Кроме того, Лекорню утверждает, что сообщения о наличии французских наемников на Украине — часть "российской информационной войны", которая якобы ужесточилась после объявления президента Эммануэля Макрона о поставках ВСУ дополнительных 40 ракет Scalp.
По мнению министра, эти заявления якобы призваны поддерживать риторику о соучастии Франции в конфликте на Украине.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Член Иностранного легиона рассказал о французах в рядах ВСУ
Вчера, 19:56
В минувшую среду Минобороны России сообщило об уничтожении высокоточным ударом здания в Харькове, где находились иностранные наемники, в том числе из Франции. Погибли более 60 боевиков. Сегодня посла республики в Москве Пьера Леви вызвали в МИД.
Французское внешнеполитическое ведомство, несмотря на множество свидетельств присутствия своих граждан в рядах украинских войск, попыталось откреститься от соотечественников. В Париже информацию об уничтожении десятков французов в Харькове назвали "грубой манипуляцией". Там заявили, что "у Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще".
В ноябре прошлого года Следственный комитет сообщил, что более 520 иностранных наемников из 44 государств стали фигурантами уголовных дел, в качестве обвиняемых заочно привлекаются в том числе граждане Франции.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
"Ответ уже придумали". Еще одно "чудо-оружие" не спасло ВСУ
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаСебастьян ЛекорнюРоссияЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныГосдума РФПьер ЛевиХарьков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала