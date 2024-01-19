https://ria.ru/20240119/ukraina-1922376551.html

Эксперт заявила, что уровень бедности на Украине вырос до 60 процентов

Эксперт заявила, что уровень бедности на Украине вырос до 60 процентов - РИА Новости, 19.01.2024

Эксперт заявила, что уровень бедности на Украине вырос до 60 процентов

Уровень бедности на Украине в 2022 году вернулся к показателям 2002 года и составил 60%, сообщила заведующая отделом исследований уровня жизни населения... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:14

2024-01-19T16:14

2024-01-19T16:14

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Уровень бедности на Украине в 2022 году вернулся к показателям 2002 года и составил 60%, сообщила заведующая отделом исследований уровня жизни населения украинского Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько. "Считается, что, если более 50% бедных – это уже опасный сигнал. 60-80% - еще хуже… Мы за год, в 2022-м, вернулись на уровень 2002 года – с 40% бедности до 60%", - сказала Черенько в интервью агентству РБК-Украина. Бывший украинский премьер Николай Азаров в октября 2023 года заявил, что более половины граждан Украины оказались за чертой бедности.

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире