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Эксперт заявила, что уровень бедности на Украине вырос до 60 процентов - РИА Новости, 19.01.2024
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16:14 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922376551.html
Эксперт заявила, что уровень бедности на Украине вырос до 60 процентов
Эксперт заявила, что уровень бедности на Украине вырос до 60 процентов - РИА Новости, 19.01.2024
Эксперт заявила, что уровень бедности на Украине вырос до 60 процентов
Уровень бедности на Украине в 2022 году вернулся к показателям 2002 года и составил 60%, сообщила заведующая отделом исследований уровня жизни населения... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:14
2024-01-19T16:14
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Уровень бедности на Украине в 2022 году вернулся к показателям 2002 года и составил 60%, сообщила заведующая отделом исследований уровня жизни населения украинского Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько. "Считается, что, если более 50% бедных – это уже опасный сигнал. 60-80% - еще хуже… Мы за год, в 2022-м, вернулись на уровень 2002 года – с 40% бедности до 60%", - сказала Черенько в интервью агентству РБК-Украина. Бывший украинский премьер Николай Азаров в октября 2023 года заявил, что более половины граждан Украины оказались за чертой бедности.
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
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украина, в мире
Украина, В мире
Эксперт заявила, что уровень бедности на Украине вырос до 60 процентов

Эксперт: уровень бедности на Украине вернулся к уровню 2002 года в 60 процентов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
Женщина идет по центру Киева - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Уровень бедности на Украине в 2022 году вернулся к показателям 2002 года и составил 60%, сообщила заведующая отделом исследований уровня жизни населения украинского Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько.
"Считается, что, если более 50% бедных – это уже опасный сигнал. 60-80% - еще хуже… Мы за год, в 2022-м, вернулись на уровень 2002 года – с 40% бедности до 60%", - сказала Черенько в интервью агентству РБК-Украина.
Бывший украинский премьер Николай Азаров в октября 2023 года заявил, что более половины граждан Украины оказались за чертой бедности.
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