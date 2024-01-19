https://ria.ru/20240119/ukraina-1922361120.html

ЕС не смог согласовать бюджет для нового фонда помощи Украине, пишут СМИ

ЕС не смог согласовать бюджет для нового фонда помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024

ЕС не смог согласовать бюджет для нового фонда помощи Украине, пишут СМИ

Страны ЕС не смогли согласовать ежегодный бюджет нового фонда военной помощи Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:25

2024-01-19T15:25

2024-01-19T16:35

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Страны ЕС не смогли согласовать ежегодный бюджет нового фонда военной помощи Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники."Европейская служба внешних связей предложила установить ежегодный бюджет фонда примерно в пять миллиардов евро, но это не получило единой поддержки стран-членов", — говорится в статье.Новый фонд рассматривается как усовершенствованный вариант нынешнего механизма финансирования Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Ассигнования через EPF увеличивали несколько раз, но каждое такое решение требует единогласной поддержки всех членов Евросоюза, а Венгрия в последнее время выступает против.Венгрия сегодня блокирует многие решение ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из EPF, 20-миллиардный пакет военной помощи на четыре года и 50 миллиардов макрофинансовой помощи.К мнению Венгрии присоединяется и Словакия. Как заявил новый премьер-министр страны Роберт Фицо, выделение Киеву 50 миллиардов евро повлечет новые жертвы, а продвижения ВСУ не будет.При этом глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале года. Внеочередной саммит Евросоюза назначили на 1 февраля.

https://ria.ru/20240119/ukraina-1922290204.html

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