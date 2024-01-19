Рейтинг@Mail.ru
ЕС не смог согласовать бюджет для нового фонда помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 19.01.2024 (обновлено: 16:35 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922361120.html
ЕС не смог согласовать бюджет для нового фонда помощи Украине, пишут СМИ
ЕС не смог согласовать бюджет для нового фонда помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024
ЕС не смог согласовать бюджет для нового фонда помощи Украине, пишут СМИ
Страны ЕС не смогли согласовать ежегодный бюджет нового фонда военной помощи Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:25
2024-01-19T16:35
в мире
украина
евросоюз
россия
венгрия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922375893_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_02af9996261fa9368faec50240cd6acf.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Страны ЕС не смогли согласовать ежегодный бюджет нового фонда военной помощи Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.&quot;Европейская служба внешних связей предложила установить ежегодный бюджет фонда примерно в пять миллиардов евро, но это не получило единой поддержки стран-членов&quot;, — говорится в статье.Новый фонд рассматривается как усовершенствованный вариант нынешнего механизма финансирования Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Ассигнования через EPF увеличивали несколько раз, но каждое такое решение требует единогласной поддержки всех членов Евросоюза, а Венгрия в последнее время выступает против.Венгрия сегодня блокирует многие решение ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из EPF, 20-миллиардный пакет военной помощи на четыре года и 50 миллиардов макрофинансовой помощи.К мнению Венгрии присоединяется и Словакия. Как заявил новый премьер-министр страны Роберт Фицо, выделение Киеву 50 миллиардов евро повлечет новые жертвы, а продвижения ВСУ не будет.При этом глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале года. Внеочередной саммит Евросоюза назначили на 1 февраля.
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922290204.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922375893_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e03e150978a1035d6becb5463b73ab02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, россия, венгрия, нато
В мире, Украина, Евросоюз, Россия, Венгрия, НАТО
ЕС не смог согласовать бюджет для нового фонда помощи Украине, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС не может согласовать бюджет на создание нового фонда для Украины

© AFP 2024 / ROMAN PILIPEYФлаги Украины и Евросоюза на площади в центре Киева
Флаги Украины и Евросоюза на площади в центре Киева - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AFP 2024 / ROMAN PILIPEY
Флаги Украины и Евросоюза на площади в центре Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Страны ЕС не смогли согласовать ежегодный бюджет нового фонда военной помощи Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
«

"Европейская служба внешних связей предложила установить ежегодный бюджет фонда примерно в пять миллиардов евро, но это не получило единой поддержки стран-членов", — говорится в статье.

Новый фонд рассматривается как усовершенствованный вариант нынешнего механизма финансирования Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Ассигнования через EPF увеличивали несколько раз, но каждое такое решение требует единогласной поддержки всех членов Евросоюза, а Венгрия в последнее время выступает против.

Внебюджетный Европейский фонд мира был создан ЕС в марте 2021 года. В его рамках планировалось распределить примерно 5,7 миллиарда евро с 2021 по 2027 год, но большую часть уже зарезервировали для частичной компенсации расходов стран ЕС на военную поддержку Украины.

Венгрия сегодня блокирует многие решение ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из EPF, 20-миллиардный пакет военной помощи на четыре года и 50 миллиардов макрофинансовой помощи.
К мнению Венгрии присоединяется и Словакия. Как заявил новый премьер-министр страны Роберт Фицо, выделение Киеву 50 миллиардов евро повлечет новые жертвы, а продвижения ВСУ не будет.
При этом глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале года. Внеочередной саммит Евросоюза назначили на 1 февраля.
Пулеметная лента - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Украина перешла в оборону, пишут СМИ
11:31
 
В миреУкраинаЕвросоюзРоссияВенгрияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала