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Риттер назвал идею, что Париж не знал о своих наемниках в ВСУ, абсурдной - РИА Новости, 19.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:03 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922354883.html
Риттер назвал идею, что Париж не знал о своих наемниках в ВСУ, абсурдной
Риттер назвал идею, что Париж не знал о своих наемниках в ВСУ, абсурдной - РИА Новости, 19.01.2024
Риттер назвал идею, что Париж не знал о своих наемниках в ВСУ, абсурдной
Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в беседе с РИА Новости назвал абсурдным предположение, что власти Франции могли не... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:03
2024-01-19T15:03
специальная военная операция на украине
россия
франция
украина
скотт риттер
дмитрий песков
вячеслав володин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в беседе с РИА Новости назвал абсурдным предположение, что власти Франции могли не знать о таком количестве своих граждан в зоне боевых действий на Украине. Минобороны РФ 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками, было уничтожено свыше 60 боевиков. "Очень маловероятно, что французские граждане в таком количестве и такой концентрации были на Украине, воевали на стороне украинской армии, а французское правительство об этом не знало. Также маловероятно, что такое число французов находилось на Украине без поддержки правительства Франции, а значит, что власти потворствуют подобным действиям", - сказал Риттер. Он отметил, что предстоит определить, кто входил в число уничтоженных французских бойцов, были ли они "профессиональными военными, гражданскими, которые искали приключений, или просто наемниками". Кроме того, военный аналитик не исключил, что ряд убитых французов могли быть связаны с Французским Иностранным легионом и консультировали ВСУ. "Но сама идея, что власти Франции ничего не знали, абсолютно абсурдна", - заключил Риттер. В связи с уничтожением Вооруженными силами РФ пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове, в МИД РФ был вызван посол Франции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что контакты с Парижем ведутся по дипломатическим каналам, а предложений для разговора на высшем уровне не поступало. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В МИД РФ вызвали посла Франции, а Госдума РФ, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину. В ноябре 2023 года Следственный комитет России сообщил, что более 520 иностранных наемников из 44 государств стали фигурантами уголовных дел, в качестве обвиняемых в наемничестве заочно привлекаются в том числе граждане Франции. В августе 2023 года депутат французского парламента от левой партии "Непокорившаяся Франция" Фредерик Матье направил обращение главе МВД Франции Жеральду Дарманену, где указал на риски для безопасности, связанные с возвращением на родину воевавших на Украине боевиков. По его информации, среди 400 французов, уехавших на Украину с начала конфликта, насчитывается около сотни боевиков, большинство из которых открыто идентифицируют себя как часть ультраправого движения. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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россия, франция, украина, скотт риттер, дмитрий песков, вячеслав володин, вооруженные силы украины, госдума рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, Украина, Скотт Риттер, Дмитрий Песков, Вячеслав Володин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, В мире
Риттер назвал идею, что Париж не знал о своих наемниках в ВСУ, абсурдной

Риттер назвал идею, что Париж не знал о своих наемниках на Украине, абсурдной

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в беседе с РИА Новости назвал абсурдным предположение, что власти Франции могли не знать о таком количестве своих граждан в зоне боевых действий на Украине.
Минобороны РФ 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками, было уничтожено свыше 60 боевиков.
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"Очень маловероятно, что французские граждане в таком количестве и такой концентрации были на Украине, воевали на стороне украинской армии, а французское правительство об этом не знало. Также маловероятно, что такое число французов находилось на Украине без поддержки правительства Франции, а значит, что власти потворствуют подобным действиям", - сказал Риттер.
Он отметил, что предстоит определить, кто входил в число уничтоженных французских бойцов, были ли они "профессиональными военными, гражданскими, которые искали приключений, или просто наемниками". Кроме того, военный аналитик не исключил, что ряд убитых французов могли быть связаны с Французским Иностранным легионом и консультировали ВСУ.
"Но сама идея, что власти Франции ничего не знали, абсолютно абсурдна", - заключил Риттер.
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Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В МИД РФ вызвали посла Франции, а Госдума РФ, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.
В ноябре 2023 года Следственный комитет России сообщил, что более 520 иностранных наемников из 44 государств стали фигурантами уголовных дел, в качестве обвиняемых в наемничестве заочно привлекаются в том числе граждане Франции.
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В августе 2023 года депутат французского парламента от левой партии "Непокорившаяся Франция" Фредерик Матье направил обращение главе МВД Франции Жеральду Дарманену, где указал на риски для безопасности, связанные с возвращением на родину воевавших на Украине боевиков. По его информации, среди 400 французов, уехавших на Украину с начала конфликта, насчитывается около сотни боевиков, большинство из которых открыто идентифицируют себя как часть ультраправого движения.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияФранцияУкраинаСкотт РиттерДмитрий ПесковВячеслав ВолодинВооруженные силы УкраиныГосдума РФВ мире
 
 
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