https://ria.ru/20240119/ukraina-1922354883.html

Риттер назвал идею, что Париж не знал о своих наемниках в ВСУ, абсурдной

Риттер назвал идею, что Париж не знал о своих наемниках в ВСУ, абсурдной - РИА Новости, 19.01.2024

Риттер назвал идею, что Париж не знал о своих наемниках в ВСУ, абсурдной

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в беседе с РИА Новости назвал абсурдным предположение, что власти Франции могли не... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:03

2024-01-19T15:03

2024-01-19T15:03

специальная военная операция на украине

россия

франция

украина

скотт риттер

дмитрий песков

вячеслав володин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в беседе с РИА Новости назвал абсурдным предположение, что власти Франции могли не знать о таком количестве своих граждан в зоне боевых действий на Украине. Минобороны РФ 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками, было уничтожено свыше 60 боевиков. "Очень маловероятно, что французские граждане в таком количестве и такой концентрации были на Украине, воевали на стороне украинской армии, а французское правительство об этом не знало. Также маловероятно, что такое число французов находилось на Украине без поддержки правительства Франции, а значит, что власти потворствуют подобным действиям", - сказал Риттер. Он отметил, что предстоит определить, кто входил в число уничтоженных французских бойцов, были ли они "профессиональными военными, гражданскими, которые искали приключений, или просто наемниками". Кроме того, военный аналитик не исключил, что ряд убитых французов могли быть связаны с Французским Иностранным легионом и консультировали ВСУ. "Но сама идея, что власти Франции ничего не знали, абсолютно абсурдна", - заключил Риттер. В связи с уничтожением Вооруженными силами РФ пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове, в МИД РФ был вызван посол Франции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что контакты с Парижем ведутся по дипломатическим каналам, а предложений для разговора на высшем уровне не поступало. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В МИД РФ вызвали посла Франции, а Госдума РФ, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину. В ноябре 2023 года Следственный комитет России сообщил, что более 520 иностранных наемников из 44 государств стали фигурантами уголовных дел, в качестве обвиняемых в наемничестве заочно привлекаются в том числе граждане Франции. В августе 2023 года депутат французского парламента от левой партии "Непокорившаяся Франция" Фредерик Матье направил обращение главе МВД Франции Жеральду Дарманену, где указал на риски для безопасности, связанные с возвращением на родину воевавших на Украине боевиков. По его информации, среди 400 французов, уехавших на Украину с начала конфликта, насчитывается около сотни боевиков, большинство из которых открыто идентифицируют себя как часть ультраправого движения. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20240119/kassety-1921919768.html

https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

https://ria.ru/20240119/davos-1922209093.html

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