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"Ошибка исторического масштаба". В Киеве забили тревогу из-за решения ВСУ - РИА Новости, 19.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 19.01.2024 (обновлено: 17:39 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922352421.html
"Ошибка исторического масштаба". В Киеве забили тревогу из-за решения ВСУ
"Ошибка исторического масштаба". В Киеве забили тревогу из-за решения ВСУ - РИА Новости, 19.01.2024
"Ошибка исторического масштаба". В Киеве забили тревогу из-за решения ВСУ
Стратегия "активной обороны" нанесет большой ущерб ВСУ, заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью Financial Times. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:56
2024-01-19T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
андрей загороднюк
киев
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Стратегия "активной обороны" нанесет большой ущерб ВСУ, заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью Financial Times.&quot;Сосредоточение внимания на сдерживании без наступательных действий было бы ошибкой исторических масштабов&quot;, — сказал он.Загороднюк добавил, что при подобной тактике Украина отдаст инициативу Владимиру Путину.ВСУ за время контрнаступления не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922287569.html
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922253707.html
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, андрей загороднюк, киев, сша, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Андрей Загороднюк, Киев, США, Евросоюз
"Ошибка исторического масштаба". В Киеве забили тревогу из-за решения ВСУ

Бывший глава МО Украины назвал переход ВСУ к активной обороне фатальной ошибкой

© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOVУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOV
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Стратегия "активной обороны" нанесет большой ущерб ВСУ, заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью Financial Times.
«

"Сосредоточение внимания на сдерживании без наступательных действий было бы ошибкой исторических масштабов", — сказал он.

Как ранее писала газета Financial Times, Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году, нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025-го.

Загороднюк добавил, что при подобной тактике Украина отдаст инициативу Владимиру Путину.
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ВСУ за время контрнаступления не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.

На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныАндрей ЗагороднюкКиевСШАЕвросоюз
 
 
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