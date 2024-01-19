https://ria.ru/20240119/ukraina-1922352421.html

"Ошибка исторического масштаба". В Киеве забили тревогу из-за решения ВСУ

"Ошибка исторического масштаба". В Киеве забили тревогу из-за решения ВСУ - РИА Новости, 19.01.2024

"Ошибка исторического масштаба". В Киеве забили тревогу из-за решения ВСУ

Стратегия "активной обороны" нанесет большой ущерб ВСУ, заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью Financial Times. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:56

2024-01-19T14:56

2024-01-19T17:39

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андрей загороднюк

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Стратегия "активной обороны" нанесет большой ущерб ВСУ, заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью Financial Times."Сосредоточение внимания на сдерживании без наступательных действий было бы ошибкой исторических масштабов", — сказал он.Загороднюк добавил, что при подобной тактике Украина отдаст инициативу Владимиру Путину.ВСУ за время контрнаступления не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240119/ukraina-1922287569.html

https://ria.ru/20240119/ukraina-1922253707.html

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