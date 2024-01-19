"Ошибка исторического масштаба". В Киеве забили тревогу из-за решения ВСУ
Бывший глава МО Украины назвал переход ВСУ к активной обороне фатальной ошибкой
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Стратегия "активной обороны" нанесет большой ущерб ВСУ, заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью Financial Times.
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"Сосредоточение внимания на сдерживании без наступательных действий было бы ошибкой исторических масштабов", — сказал он.
Как ранее писала газета Financial Times, Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году, нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025-го.
Загороднюк добавил, что при подобной тактике Украина отдаст инициативу Владимиру Путину.
ВСУ за время контрнаступления не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.